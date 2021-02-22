「（中國）雖然不是你的朋友，但也不必視他為敵人」、「沒事去槓他（中國）做什麼？」對美、日、中國大陸，心態策略上「不要把他逼成是敵人」。這樣的話，一般認知應該是出自於藍營，但其實，這是新任陸委會主委邱太三在2012年蔡英文敗選檢討時受訪提出的看法。

2013年，在大陸瀋陽，邱太三更說過，「在兩岸關係發展中，台灣是多元民主的社會，各種意見對立是常態，關鍵是如何化解分歧。」如今邱太三上任陸委會主委，只希望邱主委在對大陸事務意識形態掛帥的蔡政府下，能正諫不諱，堅持自己曾經的理念，找到緩解兩岸關係的鑰匙。

根據總統府說法，號稱「兩岸通」的陳明通，因「精準判讀兩岸情勢」轉任國安局局長，然而，回顧近幾年日益惡化的兩岸關係，不如說陳作為邱太三的警剔還差不多。2018年，陳明通第二度以「陳教授」成為「陳主委」，蔡政府或對作為兩岸關係與中國研究的專家的陳明通寄予一定期望，即便不能力挽狂瀾，也期望能免兩岸局勢伊于胡底。

但回顧過去兩年，在處理兩岸事務上，蔡政府即便不敲鑼打鼓搞統獨，私底下卻小動作不斷。去年邊境封閉期，陸籍配偶子女採取嚴格境管措施，明顯為了中國因素把人道精神拋諸腦後，最近連監院調查都直指小明境管差別對待，政院應檢討；描繪大陸防疫第一線的醫護人員辛勞的兒童繪本也進不來；陸委會政令宣導的預算更用來呼籲台生勿赴陸就讀；在美國總統拜登下令正名新冠肺炎以避免歧視及仇外情緒後，部分政府機關仍帶頭使用「武漢肺炎」稱之。

兩岸歷史錯綜，主權之爭使兩岸政府齟齬甚至對峙，都可理解，但若連社會、文化與經濟交流中都硬要政治掛帥，兩岸關係及軍事競爭又要如何緩和？

川普時代後期，美中摩擦不斷，台灣也搭起了反中順風車，隨著拜登上台，美中台三邊關係預計回穩，蔡政府的對外關係經營也轉趨保守。蔡總統除在元旦談話稱，願共同促成有意義對話，涉外談話也不如過去嗆辣。這次人事搬風，將熟稔兩岸事務帶入國安領導團體，也多有解讀是回應大環境做出改動。

然而，兩岸關係歷經多次動盪，北京早已定調對台工作得「回歸基本面」、「練好基本功」，如今對岸更重視長久穩定的政治互信基礎，面對蔡政府新的國安團隊，勢必聽其言、觀其行、知其底，謀定而後動。因此，不論人事怎麼動，關鍵還在蔡總統本人。

蔡總統如未展現更積極的態度與做法，仍只是舊瓶裝舊酒，玩大風吹的老遊戲。面對兩岸對話荊棘遍布，不僅不會有具體解方，兩岸也恐怕難如蔡總統所說「有秩序恢復兩岸人民交流」。

（作者為國會助理）