中國大陸東三省新冠肺炎疫情再起，所幸管控得宜，但一座座歷史名城再度登上新聞版面，也勾起我過往在東北「浪跡天涯」的回憶。

東北在中華民國迄今的正式地圖，那可是「東北九省」，主要是國民政府從無徹底控制過東北，只好分而治之，分化地方山頭勢力，但國共內戰方酣，東北迅速丟失，九省的建制徒留形式而已。

現今東北三省則分別為遼寧、吉林與黑龍江省，東北以重工業發展聞名中國，但旅遊並非所長，一省的旅遊資源難以單打獨鬥，在市場上便採取同心協力模式，合三省為一旅遊行程。

滿清的龍興之地：瀋陽

我風塵僕僕地自廈門高崎機場起飛，結束累人的經停，終於抵達瀋陽桃仙機場。遼寧省我擇定瀋陽故宮與昭陵一遊。「瀋陽故宮」乃滿清入關前的皇宮，規模自然不如北京故宮，但保留了濃濃的滿族特色，擺設也較簡樸，鳳凰樓的「紫氣東來」寓意鮮明，隱含唯我獨尊之意。

大正殿的八角亭建築與十王亭廣場，最能展現「後金」肇建時，八旗的軍事體制。其餘建築則多成於皇太極時期。皇太極為滿清二代皇帝，因努爾哈赤中道崩殂，皇太極實乃大清帝國奠基者，他西征蒙古，東擊朝鮮，率軍南侵明朝，兵臨北京城下，後安葬於「昭陵」。

昭陵更闢為北陵公園，以陵寢神道為中軸，占地甚廣，公園內小橋流水，遊人流連，松鼠逗留，絲毫不帶嚴肅，皇太極有靈，應也喜歡有這許許多多族人與旅人相伴吧！

滿清的末日餘暉：長春

一路向北，長春最具盛名景點為「偽滿皇宮博物院」，院址正是「滿洲國帝宮」，末代皇帝溥儀的皇宮。本以為滿洲國為日本傀儡，可能僅聊備一格，實地走訪倒是頗具規模，內部陳設與展出豐富，能了解滿洲國的始末。

后妃與跑馬場或能稍稍填補溥儀抑鬱的生活，但輝煌的大清皇室畢竟已遭時代淘汰，臨近的「東北淪陷史陳列館」中溥儀作為「第一公民」，布衣縫補的畫面令人不勝唏噓，南柯一夢大概便是如此。

滿族的兩岸情懷：哈爾濱

哈爾濱是我在東北最喜愛的城市，最具北國氣息。中央大街迎面的壁雕，有歐陸典雅氣質，石砌步道旁盡皆歐俄式建築，完全像來到另個國度，再算上附近的韃靼清真寺、猶太會館、聖索菲亞教堂，堪稱是建築的博物館。

整個哈爾濱市更是中西合璧，透出獨特風韻，加上將雪的冷冽，冰城名不虛傳。而中央大街逕直接往松花江畔，過江後則是太陽島，喜去水族館的我沒放過「哈爾濱極地館」，白鯨表演是其招牌，但北極熊的碩大身形卻徹底抓住我目光。

哈爾濱另有冷門景點，是在阿城區的「金上京歷史博物館」，介紹完顏阿骨打建立的金朝歷史，最引人注目的是還出現台灣「粘」氏宗親的贈禮，展現出兩岸血脈的痕跡。

博物館旁還有「太祖陵」與「上京會寧府遺址」，遺址真是遺址，深處東北農村田地，除了立碑外，不留絲毫痕跡，讓我來回徘徊，最後靠驚人的毅力與善心路人幫忙這才發現，實在是我此行相當特別的經驗。

愛的反面是冷漠

東北三省的行程雖因路途遙遠，頗多時間耗費在車程，深刻感受中國幅員之大，讓我不由得有國民政府竟失去這大好江山之感，如今卻也只能盡付笑談中。

對兩岸的觀光旅遊正是兩岸交流的重要一環，長白山、黑龍江等大山大水有別於台灣的精巧細緻，別有風味。

至於我此行最大收穫，還在於人與人之間的和睦共處與相互理解，同時或許因相隔萬里，東北對台灣頗感興趣，一路上結識多人，受到許多陌生人善心回應，一句問候、幾包零嘴都讓人暖心。東三省的人物帶有二人轉的質樸，就如同東北農家菜，一入手的賣像不佳，卻著口生香，值得細細品味！

而兩岸交流正是化解憤恨的重要渠道，尤其應避免的是「冷漠」，當兩岸人民對彼此漠不關心，才是兩岸關係的最大警鐘。

當2021年瘟疫再起，誰也無法置身事外，面對疫情，除了少點冷漠，多點關懷，如今雖因疫情大規模封鎖，斷絕兩岸熟稔的渠道，此刻生命安全第一自然毋庸置疑，卻能趁此空檔為疫情後的兩岸旅遊與人際往來擘畫經營，讓疫情後的兩岸關係再創嶄新格局。（姬龍仁/基隆市）