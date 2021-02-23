國民黨主席江啟臣宣布爭取連任，並聲明願意擔任「造王者（king maker）」，不角逐2024總統大選。不過，翻開國民黨歷史，黨主席從來不是造王者，一個殘酷的事實是，如果黨主席不是總統提名人，形成雙頭馬車、兩個太陽，幾乎都以敗選收場，值得商榷。

以2016、2020年兩次大選來看，黨主席與總統提名人分別是：朱立倫、洪秀柱（換柱事件，朱立倫最後不到100天親上火線）；吳敦義、韓國瑜，黨中央與競選總部運作扞格，包括：募款資金權責與運用、立委提名權、國政顧問團（影子內閣）雙方認知歧異頗大，大選中期敗象早露。

反觀民進黨的情形，總統大選敗選的慣例雖是黨主席、黨祕書長辭職下台，民眾認知的造王者卻是邱義仁、陳菊等這些操盤手，不必然要由黨主席擔任造王者。黨中央、競選總部運籌帷幄，上下一心，才是決勝關鍵。

坦率說，造王成功也不過是為人作嫁衣裳，但失敗了，裡外不是人地「被」趕下台，2000年的李登輝、2020年的吳敦義，下場難堪殷鑑不遠。造王者，大不易，講得輕鬆寫意，實務上還得要琢磨一套運作機制才行。