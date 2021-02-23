陸委會23日舉行主任委員交接典禮，新任主委邱太三表示，了解到民眾期待兩岸關係能春暖花開，上任後，會在「維持主權」的情況下，推動恢復兩岸互動。對於日前大陸外交部長王毅向美國呼籲「停止縱容台獨」，邱太三回應，不太清楚對岸對於「台獨」的定義為何，會再進一步了解。

邱太三真是愛說笑了，既然期待能恢復兩岸互動，又說不清楚對岸對於「台獨」的定義，如此，兩岸如何對話，是否又要雞同鴨講？

民進黨與大陸無法溝通的問題，就出在民進黨人其實聽得懂大陸對台使用的語言，但是卻不敢直面問題，不是裝著聽不懂，就是故意扭曲話語的意涵，以為只要跟大陸打迷糊仗，就可以蒙混過關，讓大陸自動繳械。

最典型的是，大陸說「九二共識」，民進黨就說是「沒有共識的共識」，或是「九二共識」等於「一國兩制」。

邱太三一上任就說不清楚「台獨」，顯然還是想繼續跟大陸打迷糊仗，既然如此，兩岸在他任內想「春暖花開」，有得等了。