2020年12月2日，在四川省成都市舉行的第八屆勞動模範和先進工作者表彰大會上，來自台灣的青年李偉國榮獲「勞動模範」稱號，成為四川省首位獲得表彰的台籍「勞動模範」，套咱們台灣的話語，就是台灣青年李偉國獲得本年度的「四川省勞動楷模」榮譽稱號。說到與偉國的緣分也得從2016年開始說起，因為當時的我們都在北京生活發展，我在求學他在工作。

熟悉偉國的人大家都會稱他一聲「小乖」，今日作為創業基地負責人的他，我們都會稱呼他一聲「乖董」。他並非台商二代或從小就在大陸成長的台灣青年，而是而立之年後，在2016年放棄了在台灣穩定的房地產事業，隻身「北漂」打拚，住在不到10平方米的房子裡，擔任大陸房地產公司的銷售員。

或許是這樣一切歸零的開始，使得他在大陸房地產事業取得了小小成績後，又做出了一個新的人生決定。2017年，由就業者轉型為創業者，以合夥人兼總經理身分，加入為兩岸新銳設計競賽「華燦獎」進行成果轉化的創新創業孵化平台——「華燦工場•北京空間」。

2018年初，因看好大陸西部廣闊市場和發展機遇，李偉國希望將華燦工場拓展到四川。同年9月，四川推出《關於促進川台經濟文化交流合作的若干措施》，進一步鼓勵台胞赴川求學生活、實習就業和創新創業。借助政策利多，當年10月，在當地政府有關單位的大力支持下，8700平方米的「華燦工場•成都空間」正式開園，成為大陸西部最大規模雙創孵化器。

今日的華燦工場更擁有北京、成都和珠海三處空間，共計超過11000平方米，也是大江南北眾多兩岸青創基地孵化器中，眾所矚目的一顆耀眼新星。

作為偉國的好友，對於他有今日的成績其實一點也不感到意外，因為他平常就是個樂群敬業為人和善的好哥哥。還記得當年在北京時，他總是會利用自己的創業基地平台，幫助一群在北京求學的兩岸青年學子們，在北京「華燦工場‧北京空間」裡，不定期舉辦各種兩岸青年的就業創業分享講座。

其中令我印象最深刻的一次，是與北京林業大學「閩台文化交流協會」的一次聚餐，當晚他特別提前下班，與自己小一輪的大陸大學生們聚在一起，講述自已從台灣到大陸就業創業的故事，對於大陸莘莘學子的提問他都一一耐心的回答，就如同鄰家的大哥哥般，不厭其煩的將自己所知道的台灣人事物分享給這一群大陸的95後年輕人，最後還默默地結掉這一單的聚餐費用。

就如同偉國常常跟我說的：「大陸向台灣同胞敞開大門，希望與台灣同胞分享發展機遇，因此我就得想盡辦法讓這扇門開得更大一點，將道路鋪得更平坦一點。」因此華燦工場對於台灣青年實習、就業和創業者都採取「保母式」服務，讓這群台灣青年在大陸發展無後顧之憂，因為華燦工場就是這群台灣青年最堅實的後盾。

或許就是這份夢想的堅持與追求，他是首位榮獲四川省勞動模範的台灣青年，同時是北京市海澱區五四青年獎章獲得者，媽媽稱他光宗耀祖，但他卻叫自己「空中飛人」，因為北京、成都和珠海三座城市都已經成為他的家，一周三座城市飛來飛去也習以為常，這就是我的好友李偉國。來到大陸打拚創業的他，致力於打造兩岸青年創業孵化器，為台灣青年來大陸發展探路、開路，他常常自允是「台灣青年創業的探路人」，但我更認為他是「台灣青年創業界的好哥哥」。（羅鼎鈞/瀋陽台青會副執行長）