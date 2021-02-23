新春伊始，民進黨政府國安人事做了部分調整，邱太三接任陸委會主委。部分民進黨人士於是開始放話表示，因為邱太三不像是原主委陳明通那樣屬於鷹派人物，所以兩岸未來的開展可期云云。

其實，這種說法除了目光如豆，只知從台北看天下之外，連民進黨本身內部整體政策面都看不到。最簡單的是，北京兩度與民進黨政府交手後，大概也總結了一些教訓，看民進黨政府並不是看誰在哪個位子上，而是看這個政府到底是採取怎麼樣的政策。

這也就是說，不管民進黨政府是哪一個人在陸委會主委這個位子上，如果大陸政策與外交政策的基調不變，結果不會有什麼差別。一再強調因人事的調整而可以造成情勢的變遷，不過是閉著眼睛的一廂情願說法而已。

一切的問題都在於民進黨本身的兩岸政策，是否還要再往一中一台、兩個中國的路上繼續走下去；如果當前這樣的政策不變，還想改變台海形勢，別說要邱太三，恐怕就是請天王老子做陸委會主委都沒有用。民進黨的國家定位態度才是一切問題的根本，而這個政策完全不是陸委會能決定的。這所有相關的政策態度，最終的決定權是在總統府；如果蔡總統態度依舊，其實也不必換人了。

遠的不談，就在這波人事調整前不到1周，總統府公開宣稱，是蔡總統指示要在中華民國海巡署的艦隻上的塗裝新增「TAIWAN」字樣，以「更清楚的辨識、更安全的執法」。這樣的政策動作，其背後的意圖，北京會不懂？在這樣的概念下，要改善兩岸形勢，換陸委會主委不如換總統比較快。

當然，這次的人事調整，也可能是為了因應美國拜登政府將出現與前川普政府的不同政策，而又要顧及民進黨政府的顏面問題而為之。所以用國安團隊的人事調整作為政策調整時保住面子之用。但就目前的發展來看，拜登政府的策略是，為求亞太的穩定，除了立即去除川普政府若干支持台獨的政策外，是以壓制民進黨政府的台獨傾向為優先，這可以從拜登政府把民進黨政府定位為 「民主選出的代表」（Taiwan democratically elected representatives ），甚至連所謂的具有權威性的「當局」（authority）都不算。

於是在這樣的「先壓制台獨，再徐圖後策」的概念下，很清楚的是，以支持台獨或以台灣為釣餌的作法，已不再是拜登政府的中國政策選項。於是在這樣的情勢下，民進黨的大陸政策變更已成為必然；只是要在怎麼樣的情況下以不失面子、對內可解釋得過去的方式，去做政策變更。

最重要的是，不要讓817和1450因為失望而造成民進黨的內傷，甚或叛變；這才是從現在起，民進黨最頭痛的問題吧！

（作者為資深媒體人）