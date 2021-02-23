台積電在全世界的人看來，都不只是一家普通的台灣民營企業，而是已經屬於全世界的晶片供應商。而且這家供應商還是早年受到台灣官方資助，現在仍舊與台灣當局密切往來的全球晶片龍頭。所以當全球車用晶片短缺，各國直接找上台積電也無法可施的時候，當然都會想到要從台灣當局這邊下手。當時德國的經濟部長如此，現在美國白宮的經濟顧問也是如此。而且或許在全世界的人看來，涉及台積電的問題從來都不是單純的商業問題，而是一個政治問題。而能不能夠解決這個晶片短缺的問題，也成為衡量台灣政府能力的一項指標。

路透社之前就引述白宮官員的說法，表示拜登政府的白宮經濟顧問狄斯已經就車用晶片短缺的問題，親自致函台灣官方，感謝台灣當局在這件事情上面的努力。表面上這是一封感謝函，但是以目前全球車用晶片大短缺、各國都在瘋搶台積電資源的情況來看，白宮這封看似私人往來的公開信，或許對外宣示和對台敦促的意味，比單純的感謝致意還要濃厚。

但是台美之間的溝通管道，並不如經濟部事後所說的這麼暢通，台灣當局也沒有對白宮釋出的訊息這麼有默契。因為在第一時間被問及此事的時候，經濟部長王美花卻還是一頭霧水，向媒體表示她聽到消息就跑去向外館確認，她們並沒收到，也不知道信件的內容是什麼。所以既然王美花這邊說還沒有收到消息，媒體只好又再跑回去問白宮發言人莎琪有沒有這件事情。莎琪於是就向媒體確認確有此事，不但真的有這封信，拜登政府也確實有就晶片短缺的問題向台灣當局請求協助。再隔一天之後，王美花才向媒體確認經濟部已經收到狄斯的「電子函件」了，並且公布信件的照片以及內文以茲證明，並趕快強調經濟部這邊會持續協調廠商生產晶片。

彭博社日前曾以「全球危險地依賴台灣半導體」為題，報導因為車用晶片短缺的關係，讓全世界突然意識到台灣的重要性。然而卻也因為如此，兩岸之間的緊張情勢，又更加引起其他國家的高度關注。與其說他們真的在意台灣的民主價值或是台灣人民的安全福祉，倒不如現實一點說他們就是怕台積電出問題，會影響全球的經濟利益。於是在這樣的情況之下，兩岸之間的和平穩定，就更加是美國和國際對蔡政府的期待。

無論蔡政府願不願意接受這個事實，拜登政府顯然對待中國的態度並不如川普政府這麼蠻橫強硬，也並沒有要持續以台灣問題刺激北京當局。畢竟拜登上台以後就已經很明白表示，要將內政的疫情控制和經濟復甦作為第一要務。如今又碰上了全球車用晶片短缺的危機，台灣政府能不能想辦法讓台積電這些廠商穩定供貨或是增加產能，比什麼都還要重要。畢竟在經濟價值之外，台積電多了一項政治價值。

（作者為口譯工作者）