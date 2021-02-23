拜登總統向傳統盟邦宣告「美國回來了」，美國將重新領導世界，尤其是共同對抗來自中國的挑戰。另一層意思是川普時代的美國嚴重走偏了，如此一路緊跟川普政府並宣稱「理念相同」的蔡政府自然也是走了旁門左道。不過，重點仍在於美國真的回得來嗎？我的看法是，美國恐怕回不來了。原因有二：一、拿破崙說，中國是睡獅，不要搖醒他，川普這回是徹底把已經半醒的獅子搖醒了，獅子的反擊力道和決心將是空前的。二、由於美國缺乏壓制中國的絕對力量，而且越來越越力不從心。

儘管如此，拜登登上大位短時間內，為何美國一統天下的聲勢又回來了呢？答案正是西方媒體的話語權的威力，任何事情只要說幾句，再多方視訊一下，什麼事都還沒做，就已經鋪天蓋地傳遍世界；相反地，同樣的事情，中國即使推動實現了大半，西方人也彷佛沒聽過、沒看到，當然更不會去述說。以新冠疫苗的輸出所展現的國際影響力為例，至今中國已經向20個以上的國家輸出5億疫苗，包括中度開發的匈牙利、塞爾維亞、土耳其、巴西等，現在連西歐也考慮放下偏見，開放中國疫苗。

至於美國，由於本國疫情嚴重，目前疫苗只能全部囤積內用，嚴禁輸出，甚至還要考慮買國外的。不過，拜登政府話卻說得很多，如富國貧國的疫苗合理分配等等，又如WHO，美國已經決定重返，拜登也在G7峰會上宣布將出40億美元，協助全球取得疫苗的機制。這筆龐大的經費何時支付？目前只有官員「私下透露」。其實如果已經確認，絕對會大張旗鼓宣傳，不會「私下透露」。

這正是眼前實際發生的與西方媒體主流報導的完全相反的實例。美國明明輸了疫苗的外交戰，而且還輸了一大截，可是在西方媒體的報導中，好像是完全倒過來的，美國又「指點江山」了，然後西方一些國會議員這邊說一下新疆、香港，那邊又說一下北京冬奧會，如此聲勢更大，彷彿中國岌岌可危，其實是自己正節節敗退。

美國恢復正常生產活動至少要兩年，可以預見未來一段時間，中國將以本身所架構的多邊組識，繼續與世界各國深化實質合作，而且作用會越來越大，美國也會宣布一大堆的合作計畫，但行動卻十分遲緩，不過美國的表面聲勢卻會比中國大，實際影響卻剛好相反。這個過程中，大部分國家為了本身的利益都是兩面做關係，與美國維持形式邦誼，從中國則取得實質好處，直到形式因過於空洞終至難以支撐的一刻。

至於合作問題上，目前美國最具體的就是拉攏日本、澳洲、印度在軍事上聯成一線。日本和印度與中國有領土糾紛，所以與美國有地緣政治聯盟的需求，問題是澳洲並沒有，卻在窮緊張，唯一可理解的就是種族問題，白人澳洲對非白人中國的強大感到不安。儘管如此，那畢竟只是感覺，不是本質，通常只要換一個總理，政策就會調整。印度的政策其實更多變，一下子變好一下子變壞，幾十年一直如此。

由於中國影響力擴大是長期持續的，美日澳印軍事合作卻缺乏穩定的內在結構，不可能長期抗衡。至於英國和法國說要派航母到南海來，更是窮極無聊，因為那只是來這裡被中國艦艇大包圍而己，而且更激發中俄提前在英法外海舉行海空軍聯合演習罷了。

總而言之，拜登總統說美國回來了，不過美國回來的充份條件在於美國復原的速度和力道，以及中國突然停止壯大。當這兩項都不存在時，美國恐怕回不來了。