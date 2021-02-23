蔡英文總統年後進行的國安高層人事改組，引發外界不同揣測。「外行看熱鬧，內行看門道」，真正的答案恐怕是在蔡總統的錦囊裡。但形勢比人強，蔡總統這一波的人事變動，我們可以用「順勢而行」來解讀，目的是「穩中求進」。先求一個「穩」字，但能否「求進」？決定權不完全掌握在蔡手中，得要看未來形勢的變化。

談到「勢」，受主觀環境的制約，台灣的大陸政策，一直無法擺脫外部環境的影響，即「客觀形勢的變化，非個人的主觀意志所能轉移。」因此，觀察台灣的大陸政策，不能忽視中美關係這個重要變數。

美國總統拜登上任後，處理對中關係的原則就是穩中求進。在穩的方面，拜登以先「安內」、後「攘外」的原則，把提升美國本身的競爭力視為當務之急。在此之前，拜登承續前任川普政府對中共的強硬政策；但在言論和行動方面，仍保留未來與中共合作的空間。

拜登的首次外交任務，就是穩住美國與歐洲盟國的關係。無論是在「7大工業國集團」（G7）和「慕尼黑安全會議」（MSC），拜登透過視訊對話，釋出的一個重要訊息就是：「美國回來了」。除了疫情和經濟合作外，拜登希望與盟國面商遏制中國的「統一戰線」。在外界看來，美國對中政策會進展到什麼程度，要視拜登能否在國內撥亂反正，並累積足夠的實力，以及能否針對中國政策，在跨大西洋聯盟內部建立共識。

中共也是以穩中求進的原則處理對美關係。今（2021）年是中共建黨一百年，第一個百年奮鬥目標是「全面建成小康社會」。習近平常說「小康不小康」，認為「沒有老區的全面小康，特別是沒有老區貧困人口脫貧致富，那是不完整的。」因此對習而言，經濟「維穩」是很重要的，這也攸關他接下來對中共「20大」的權力布局。

共黨問題專家凱瑟（Robert G. Kaiser）曾用「歷史性的討價還價」（Historic Bargain）一詞，來形容共黨國家內部統治者與被統治者之間的關係。他認為「民眾犧牲直接選擇領袖和影響政策的權力，換取統治者保障他們的基本安全、秩序和日常生活的必需品。」而統治者要提供這些保障，就必須維持一個穩定的外部環境。

所以，中共期待在拜登主政下，中美關係能回到正常的軌道。大陸國務委員兼外長王毅為此建議，雙方要加強對話，妥善管控矛盾分岐。回過頭來看兩岸關係，「交流」是兩岸執政當局目前最大的共識，然而推動兩岸民間交流、官方卻互不來往，這樣的兩岸關係是不正常的。

邱太三是這波人事異動中的一個最大看點。我認為邱獲蔡總統信任而入閣，也因為他的專業和人格特質，坐上這個「吃力不討好」的位置。兩岸形勢外弛內張，台灣政壇政黨惡鬥，民進黨內派系傾軋，此時負責大陸事務工作，難免會有動輒得咎之感。受上述中美關係影響，蔡政府的大陸政策也必須穩中求進，順勢而行，做好應變的準備工作。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）日前撰文指出，兩岸關係雖值憂心，但今年不致爆發危機，因為中共面對的迫切挑戰日增，而台灣持續避免升高態勢，拜登政府亦將提升台海穩定。塞克斯建議，兩岸此時可尋求實際事務合作，如建立醫療資訊交流、簡化新冠疫情期間往來程序，亦可恢復學術交流，將有助建立互信，並奠定關係基礎。

邱太三是法律人，大陸工作須依法辦事；他的黨政歷練，有助於他在黨內進行政策調整的溝通；柔軟身段及具有親和力，能在「硬到不決裂，軟到不失立場」的情況下與對岸談判。

美國也期待兩岸恢復對話。拜登政府主管印太事務的官員坎貝爾指出，美國沒有能力扮演協調人的角色，而「球在北京那邊」。坦白說，兩岸目前卡在「九二共識」4個字，復談的可能性不大。但「政治是妥協的藝術」，談判不應造成「贏者全拿」的結果。兩岸能否復談，要看雙方執政當局是否有妥協的打算；對台灣而言，邱太三能否勝任新職，要看蔡總統給他多大的妥協空間。兩岸對話先易後難，我建議復談就從事務性協商開始。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）