新任陸委委會主委邱太三23日在接過印信後即表示，他不清楚大陸對於「台獨」的定義為何，會再進一步瞭解，又說「九二共識」已經用過無效，應該做新的處理。他這種不務實的態度著實讓大家擔心他具有足夠的能力處理兩岸關係。

大陸外長王毅日前呼籲美國「停止縱容台獨」，邱太三竟然表示不知大陸如何定義「台獨」。問題是，邱太三並非新手上路，竟然連大陸怎麼定義「台獨」都搞不清楚，不僅代表整個民進黨長期以來都在打混仗、自欺欺人，高層知道台獨在現階段絕無可能，但卻欺騙支持者「有夢最美，希望相隨」，更顯示由這樣的人擔任陸委會主委可能也非常危險，因為無知更容易產生誤判，而誤判最可能帶來衝突，甚至戰爭。

邱太三這番話不僅顯示他對大陸不夠瞭解，也突顯他對國際情勢特別是美國的認識有限。王毅向拜登新政府喊話，一方面是希望中美關係重回正軌，一方面是提醒拜登總統不要再像前總統川普一樣亂打「台灣牌」向「台獨分裂勢力」釋放錯誤訊息。

有意思的是，邱太三被交付的任務之一就是抹黑「九二共識」，因此他說：「不理解一個方法做了一次無法達到正面效果，為何還要一直做？」他接著說，兩岸對「九二共識」的內涵，有不同的解讀，何況大陸還為「九二共識」加上新注，引起部分台灣民眾無法接受。

然而，「九二共識」在國民黨時期一開始就是很單純地讓兩岸能在不涉及主權爭議的情況下進行事務性議題的對話交流，進而簽訂ECFA，冰讓台灣以「中華台北」名義與觀察員身分參加「世界衛生大會」與「國際民航組織」的大會。

蔡英文不想接受「九二共識」，也不願承認自己是中國人，卻死抱住ECFA不放、還想重返WHA與ICAO大會，甚至附隨智庫與學者還想推動「蔡習會」，難道真把兩岸中國人與老美都當傻瓜？

況且為「九二共識」加註的不是別人，正是民進黨自己。當北京提出「一國兩制的台灣方案」後，將此與「九二共識」畫上等號的就是蔡英文政府。現在邱太三將責任全推給大陸，並為蔡英文「漂白」。

民進黨政府的高官最新被交付的一個任務，就是在強調蔡英文對大陸有「善意」方面進行大內宣。針對媒體報導他出任陸委會主委是「向大陸釋出善意」的第一步，邱太三表示蔡英文從未對大陸有過惡意。

原來兩岸人民都誤會了蔡英文，過去近5年來蔡總統的言行都對大陸充滿了善意。邱太三的「詮釋」真的讓大家無法理解「善意」與「惡意」的定義為何，兩岸人民恐怕都需要進一步好好惡補一番。

看來，權力不僅使人腐化，也使看來溫和的政治人物變得無知。邱太三曾說他會用「慢火」讓兩岸融冰，但陸委會主委在兩岸關係不願務實以對，只會「逢君之好」迎合上意，恐怕蔡英文要改善兩岸關係只是演戲給美國人看看而已。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）