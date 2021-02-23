行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中堅持使用「武漢肺炎」稱呼，蘇貞昌強辯與反中意識無關，陳時中認為武漢是疫情起點，這個稱呼沒有侮辱或歧視的意思，而台灣是一個言論自由的社會，政府對任何稱呼都不會有意見。相較美國新任總統拜登一就任就宣示，不再以地理位置稱呼病毒與流行性疾病，蘇貞昌、陳時中更顯得心中有鬼。試問，美國是沒有言論自由的國家嗎？一言以蔽之，關鍵還是在二人不願意承認的反中情結。

對內平衡黨內安撫獨派

但世界不會跟著台灣打轉。這場全球大疫情持續超過1年，短期內不會終止，疫情不只帶走生命，更凸顯人性的自私與國家間對立的情緒。如何緩解疫情，是公共衛生與醫界的首要任務；如何化解疫情帶來的仇恨，則是政治人物應當深思的議題。這是拜登就職後，立刻高調改變舊政府慣用「武漢肺炎」、「中國病毒」等用語的原因，就是希望緩解日益增溫的種族歧視與美中衝突，以及兩國社會的對立情緒。

這正是民進黨政府的尷尬之處。過去幾年跟著川普政府反中，卻用力過猛，拜登政府開始修正，民進黨卻轉彎不及，這是蘇貞昌、陳時中強辯「武漢肺炎」稱呼不代表反中、無涉歧視的真正原因。蔡英文總統本人也很尷尬，她第一任期抓不準要用中華民國還是台灣，只好用「我國」模糊帶過，如今既不能忤逆美國，又不願得罪獨派，只得用「疫情」兩字含糊交代。

蘇貞昌、陳時中嘴硬，蔡英文尷尬，正顯示民進黨政府在後川普時代的進退失據，失去抗中保台的後盾，就不敢繼續向前衝。民進黨立法院黨團總召柯建銘直言兩岸局勢多變，不能有任何挑釁，民進黨不會在修憲上走極端路線，去觸碰變更領土、國號修改等敏感議題。對照獨派此前大張旗鼓呼籲正名制憲、英派立委蔡易餘意氣風發提案刪除憲法的「國家統一」，如今的委屈保守，不會讓獨派與台派支持者失望嗎？

正因為在國際與兩岸戰略上退縮，蔡政府更不敢放棄「武漢肺炎」的稱呼，以避免刺激獨派。蔡英文深怕重演2019年遭獨派逼宮，總統黨內提名幾乎被賴清德搶走的噩夢。尤其行政院長蘇貞昌還在高唱「武漢病毒」反中高調，蔡英文更擔心，失去獨派的支持將加速跛腳，英系也會走向邊緣化。

對外放低姿態應付美國

蔡英文面臨的是對外與對內的雙層次競合問題。對外層次，正如同柯建銘所說，拜登上台後，台灣面對的不再是那個對中國喊打喊殺的美國，可以無所忌憚跟在身後搖旗吶喊。隨著大陸不斷提高的經濟與軍事實力，及對民進黨追求法理台獨的憂心，台灣面對的壓力可想而知；但對內層次，蔡總統的第二任魔咒如影相隨，2022地方選舉在即，黨內中生代與派系實力人物各有盤算，「平衡」是小英緊握權力的關鍵。這正是小英自己用「疫情」含糊帶過，卻容許蘇內閣繼續使用「武漢肺炎」的緣故。

國際情勢改變後，蔡政府對大陸的姿態或許會降低。這次國安團隊重組，由較溫和的邱太三出任陸委會主委，主要是對美國釋放調整兩岸關係的訊號，避免成為美國的「麻煩製造者」。但在黨內權力平衡及2024民進黨繼續執政的兩因素考量下，小英不會認真追求兩岸關係的結構性改變，兩岸僵局看不到轉變的契機。

兩岸經濟歷經30年的合作發展，早已「你泥中有我、我泥中有你」。去年第3季開始，大陸經濟快速增長，帶動台灣出口增加，GDP成長亮麗，印證兩岸關係好，台灣可以發展得更好的事實。民進黨政府固然可以繼續打太極，行政團隊對內硬拗民進黨不反中、不歧視，國安團隊對外笑臉應付美國壓力，結果就是疫苗取得碰壁。最終犧牲的不只是民眾的健康，台灣恐將成為疫情孤島，被國際封鎖。