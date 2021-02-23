總統府19日宣布，陸委會主委陳明通轉任國安局長，陸委會主委將由前國安會諮委邱太三接任。外界解讀此項任命顯示蔡總統有意藉拜登政府上任後美中關係趨向和緩之際，順勢改善兩岸關係，甚至重啟對話。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統期待新任主委邱太三，能夠憑藉其法律與兩岸的熟稔專業，以及民代與行政歷練的溝通能力，在後疫情時代妥適穩定處理兩岸關係，維持兩岸及區域的和平穩定與繁榮發展。

邱太三也在受訪時明白表示，兩岸派飛機，不如共創商機，未來會努力讓冰凍已久的兩岸關係，重啟對話機會。邱太三用「冰凍」二字形容目前的兩岸關係真是恰如其分。但是「冰凍三尺非一日之寒」，兩岸關係自蔡總統就任後急轉直下，至今每下愈況，蔡總統任命邱太三出任陸委會主委，真的能夠使兩岸關係急速增溫甚至解凍嗎？

本月9日蔡總統在主持國安高層會議後，發表公開講話。蔡總統說：「只要北京當局有心化解對立，我們也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話」。此話並不是第一次出自蔡總統之口。在今年元旦發表新年談話時，蔡總統就說過同樣的話。

蔡總統再次呼籲兩岸重啟對話，又任命邱太三出任陸委會主委，表面上是向大陸釋出善意，遞出橄欖枝。然而，沒有果實的橄欖枝其實只是一場戲。

首先，蔡總統口頭上說：「我們願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話」，完全是迫於美國壓力而「不得不說」的空話。拜登總統的重要幕僚包括國務卿布林肯以及印太事務協調總監坎貝爾，都先後強調兩岸應進行更多對話與溝通。蔡總統一向屈從美國立場，不得不對美方態度作出回應。事實上海基會董事長懸缺半年，顯示蔡總統根本沒有與對岸重啟對話的準備，包括兩岸如何對談、要談甚麼議題？所以蔡總統建議與大陸對話只能看作是隔空喊話。

其次，有論者認為蔡總統這些動作也在為明年地方選舉布局。由於蔡總統貿然開放美國萊豬進口，引發強烈民怨，再加上民進黨籍桃園市議員王浩宇被罷免，目前情勢對民進黨非常不利。新冠肺炎疫情爆發後，兩岸關係更因「小明」事件以及疫苗事件雪上加霜。蔡總統深怕兩岸緊張關係影響民進黨選票，不得不故作姿態，顯示政府有意改善兩岸關係。

然而蔡總統的動作卻不會產生實質效果。因為兩岸關係冰凍4年多，是肇因於蔡總統否認了九二共識。九二共識的核心意義是「兩岸同屬一中」，大陸與台灣都是「中國」的一部分。兩岸人民同文同種，血脈相連，歷史一脈相承，原本就是同一個國家，只是因為政治因素造成兩岸分治的現況。因此，無論生活在大陸或是台灣的人民，都應該具有一種「中國情懷」。

可是蔡總統執政後，聽任獨派勢力進行一連串的「去中國化」動作，包括修改歷史課綱，將台灣史與中國史切割，並將中國史改列於東亞史之中、提出台灣地位未定論等等，目的都在消除台灣人民心中的「中國情懷」。

拜登形容習近平「骨子裡沒有民主」。蔡總統則是「骨子裡沒有中國情懷」。在缺乏「中國情懷」的情形下，北京會同意兩岸重啟對話嗎？蔡總統根本不具備與對岸重啟對話的條件，此番表態只是演給美國政府、台灣人民以及北京當局觀看的一齣戲。

（作者為自由撰稿人）