前總統馬英九應邀出席北市228紀念活動遭獨派炮轟。台北市長柯文哲身為受難者家屬，在臉書呼籲讓仇恨停止，遭網友圍剿，前幕僚「戳戳妹」葉芝邑也嗆聲「你是斯德哥爾摩喔？」顯見台灣社會已對立撕裂，放下仇恨談何容易！

本周日的228和平紀念會，協辦的台北市228協會要邀請馬英九出席，另一協辦單位台灣國家聯盟邀請副總統賴清德，主辦的北市府於是兩人都邀請，引爆台灣國家聯盟不滿。人權律師李勝雄抨擊邀請馬英九對受難者及國定假日是種侮辱，要逼馬英九知難而退。

馬英九是前總統，也是前台北市長，近20年都出席北市228紀念活動，由於曾任國民黨黨主席與國家元首，幾乎每年都為此歷史悲劇致歉，並向受難者家屬致意。今年如果蔡英文總統沒有南下高雄參加228紀念活動，北市228紀念活動應該是前後任總統同台，因此批評馬出席活動是侮辱受難者，對馬何其無辜。

面對獨派的強烈反彈，柯文哲有感而發表示，他的祖父柯世元在228事件後被抓走打到重傷，最後抑鬱而終，228紀念活動對他也是沉重壓力，因此呼籲讓仇恨停止，為當下的公義努力，是我們留給下一代最好的禮物。

柯文哲與馬英九政治立場不同，這次面對獨派強烈抨擊馬，柯能以台北市大家長立場呼籲各界放下仇恨，值得肯定。仇恨只會讓人盲目，柯文哲被網友出征不足為奇，只是前幕僚戳戳妹也嗆柯，可見仇恨動員已徹底撕裂了台灣社會，無止盡的仇恨思維反而模糊了歷史真相，這是台灣的悲哀。