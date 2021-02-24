今天路過七星潭景區，老師和阿心下車借廁所，我趁這小段時間到攤位區逛一逛，拍點素材。

疫情關係吧，人不算多，很多攤位都沒開，而開張的攤主無一不是面色惆悵。

但是哦，小路盡頭居然有一攤聚滿了人！被圍得水洩不通。

#幸運#

攤主的聲音從人浪中傳出，其他攤主都為生計發愁，而他人氣十足，可見攤主一定神通廣大，有幸運女神加持！

我擠進去，發現攤主本人的名字是「許願神」，他把身份證放大N倍，將自己這充滿元氣的名字告諸天下。

攤位掛滿了自己曾經獲得的嘉獎和頭銜，「義風可行」的匾額、佛教師父指名道姓的感謝狀、好人好事運動協會的認可等等⋯

攤子在賣幸運石，所謂幸運石就是在鵝卵石上寫美好的祝福。

攤主的字其實很一般，像搖滾區小孩寫的字，但誰讓他是「許願神」呢，真是托得父母送他這麼「幸運」的名字！

許願神一隻手高高舉起，對大家數自己的光榮事跡：「我當過班長！團長！鄉長！里長！」哇，真是大能耐，做過不少好事呢！

結果，一位阿姨理直氣壯地回他：「切！我當過家長！」

大家笑成一團，許願神啞口無言，確實嘛，當家長的功德完全不輸上面所有長官、領導呢！

大家都承認許願神是一個快樂又幸運的人，有他在，氣氛熱鬧得不行，人們都想交好運，所以許願神的生意真不錯，每個人都想沾沾喜氣。

他當場在一顆渾圓的石頭上寫下了彩色的「婚姻美滿」，祝福那位當家長的阿姨家庭和樂融融。

#不幸#

我退出許願神攤位人潮，不遠處，是一塊朝著許願神攤位斜四十五度角放置的顯眼牌牌，檸檬黃色背景，上面寫著：

「大家都有健全的雙手，可惜我沒有，但是我也要努力！」

順著告示牌的方向，我看到了一個攤子，攤主是一位穿吊嘎的老伯，他的左手截肢，乍看像海盜船員，右手懸在空中，正要拿筆做石頭彩繪。

和許願神門庭若市不同，老伯的攤位門可羅雀，只有零星幾個客人在觀望，但是我看到他臉上掛著非常燦爛的笑容。

這是一個不幸又豁達的人，但我沒有幫他買彩繪石，因為，很不幸的，我下車的時候匆忙，沒帶錢包。

#幸運與不幸之間#

離開不幸的攤位，鬼使神差的，我鑽進了一個非常不起眼的小帳篷內，這個攤位一個客人都沒有，攤主就在麻布簾子後，我幾乎注意不到她。

攤位販賣的是手工藝飾品，別緻的圖騰和風格獨具的裝飾，一看就知道與原住民族有關。

老師和阿心從洗手間出來，看我在，她們也走了進來。

#堅毅而溫柔#

阿心看到老闆娘，不禁讚歎她的氣質，我才注意到，老闆娘五官深邃，身材高挑勁健，她的一頭長髮懶散地別於頭上，發量驚人。最重要的是，她有一股堅毅又溫柔的力量。

原來，老闆娘是原住民和漢人的「混血兒」，阿心誇老闆娘美，她才透露自己都有四個孩子了，不年輕了！老師聽了讚歎不已：「養一個都夠辛苦了！你真是了不起！」

我忍不住回頭看老闆娘，這怎麼可能啊，完全看不出來。

我們誇讚這些作品好有特色，老闆娘卻不好意思地說自己才開始學，做得很不好。

#混血兒#

老闆娘沒把我們當外人，才說其實自己不是純種的原住民族，所以不能被原住民族相關文化部門所認可，擺攤賣東西也不方便。

原來還有這樣的情況，在某些攸關利益的方面，原住民族和漢人的混血，會被排斥在「原住民族」之外，許多資源他們無法獲得，即使他們的生活方式和信仰與其他族人無二無別。

老闆娘非但沒有跟我們抱怨，反而還表示自己理解這其中的緣由，我們不由自主對她升起恭敬之心。

#撿到大便宜#

大概是人群從眾效應，我們三個進來後，陸續有阿姨走進來選購。

阿姨問這些耳環多少錢？老闆娘說「五十一副！」阿姨震驚，「才五十哦！」我們也覺得不可思議，這是手工做的，獨一無二的耶！

老闆娘卻笑笑：「不然你要給一百我也可以！」阿姨買了一副耳環，像撿到大便宜，高興地走了。

#女兒的創意#

見我們對攤內東西感興趣，老闆娘開始跟我們介紹，這顆用阿美族圖騰編織的平面星星耳環，像紙星星那樣折起來，就可以變成立體的了！

我們看了嘖嘖稱奇！老闆娘卻說：「這是我女兒做的啦，我做得不好，我還在學。」

老闆娘把原住民圖騰和漢人會喜歡的元素結合起來，變成全新的飾品，乍看有些突兀，但仔細端詳，又是那麼和諧而奇妙，這就像是她的身世啊，無論自己如何謙卑低調，就是會被命運選中，會脫穎而出。

#拿錢包#

我決定跑回百米遠的車上拿錢包，阿心在原地等我，她告訴老闆娘我去了哪，我邊跑遠邊聽到老闆娘說：「唉！幹嘛去拿錢啊！」

我沒有戴耳飾的習慣，但我買了一對耳環，100元，除了耳環，我還喜歡一把獵刀木雕，是老闆娘的丈夫在海邊撿回一塊浮木雕刻而成的，我拿在手裡不捨得放下，心想一定不便宜，最後才試探地問問。

#賣和送#

老闆娘估計早就注意到了我喜歡，她說：「你買耳環，這個（木刀）是送你的！」我和阿心同時說不行不行！這麼珍貴的東西怎麼能送，堅持要付錢。

老闆娘說：「這是他做的，我也不知道多少錢⋯那50好了！」我們劇烈搖頭似波浪鼓，不行不行不行！老闆娘終於說那100好了！我忙說好，應完才發現，咦，100也很少啊！

明明半賣半送，老闆娘卻一個勁地表示感謝，我遞一張五百給老闆娘，「媽媽真的都很辛苦。」，

我無心的話，她聽了卻一時沉默。翻錢的時候著急，手直哆嗦，硬幣數得亂七八糟，「因為我一個人，我真的……」我點頭說嗯沒關係，我知道！「我的丈夫在裡面……」

#在裡面#

我聽到這，上前一步問：「什麼叫在裡面？」她才說：「他酒駕，被關進去了……」說著眼眶泛紅一圈。

我最受不了媽媽哭了！張開手臂要抱她，她更加止不住眼淚，哭得皺起眉頭，忙用笑掩蓋，剛笑出牙齦又咬緊牙關，「我一個人照顧四個孩子……」

我們按住她慌亂的手，「你不要找錢了！我們趕時間要走了！」她一直搖頭，我們制止她，不收她的錢。

丈夫喝酒開車被逮到了，雖沒出大事，但可能要被關兩年，還有很高的罰款，老闆娘前幾天才去開庭求法官，問能不能先關半年，孩子讀完書了他再關，關多久也沒關係！

「他這樣我當然先怪他！我罵他！是他不對！但是我自己真的⋯」

#清單#

老闆娘從錢包拿出折得小小的一張紙，是10月16號去看守所送物資的白色單子，上面是長長的生活用品清單，樂事洋芋片、抽取衛生紙、台諾靈洗衣粉，39、12、47，全部都是錢，都要錢！

這個雙頰凹陷的女人除了要負責四個孩子的生活和學業，還要負擔獄中丈夫生活起居的消費！

她攤開紙張給我們看，「這是真的，你看……我……」「我們相信！我們當然相信你！」

老闆娘美，眼神憔悴，整個人有些濕漉漉的。卻有一股悲壯的氣息。

「已經好長一段時間沒有人跟我這樣說話了……」老闆娘說得斷斷續續，數次哽咽。

阿心跟她擁抱，老闆娘邊哭邊笑，邊抽泣邊擋臉，就怕引起路人注意。

我們和老闆娘微笑著道別，堅定地說「再見」。

如果你經過七星潭景區，你一定會被人潮吸引到許願神的攤位，然後你一定會注意到不幸阿伯那塊黃色牌牌，在阿伯攤位前轉身，你定會找到這位老闆娘的攤位。

她在幸運攤位與不幸攤位的後面，專注地將原住民族布料與漢人金屬元素結合成飾品，不爭不吵，堅毅而溫柔地撐起一個家。

人的一生不會一直幸運，人的一生不會一直不幸，大多數如我們這樣的普通人，都處在幸運與不幸之間，最重要的是，當我們不幸的時候，是否願意腳踏實地，而當我們幸運的時候，是否能夠理得心安。

（廖小花/世新大學陸生）