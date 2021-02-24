會報成立不到一年，大陸就發生1989的六四天安門事件，震驚國際，大陸工作會報還為此特別召集會議研擬新聞稿，表達台灣對大陸人民爭取民主的支持。

兩岸民間交流開放後，行政事務快速增加，當時任務編組已無法負擔此一重任，因而於1989年底，即準備成立專責機關，由於我是學管理的，所以我就負責較多的組織設計，我們當時把各部會的業務歸納為三大類，即文教、法律及經濟，幾個新議題，比如，行政院原即有港澳小組，原係由外交部負責該業務，但1997、1999港澳即將回歸中國大陸，不宜再由外交部負責，因此就在陸委會成立港澳處；在這些業務單位之外，我們認為須有一個綜合政策規畫的單位，於是成立企劃處；再者新生的大陸事務需要加強文宣，對於兩岸的人員交流往來也需要有人負責，所以又成立聯絡處；此外，最特別的是成立了秘書處，原本行政機關是分別設置秘書室、檔案室、研考室、資訊室等不同單位，規模都不大，但是設立個別單位，增加了單位間協調的事宜，簡單的說，管理學計算，兩個單位需一次協商，三個單位須二的2次方（4次）協商，四個單位則須二的3次方（8次）協商，因此我就採創新的做法，把這些單位全部歸併到秘書處門下。這是行政機關的創舉，也能順利運作，也幸運地獲得行政院、立法院的支持，但很遺憾的在我離開陸委會多年後，這些單位又再分立。

關於陸委會的位階，設計時是由行政院副院長兼任主任委員，以便協調各部會，所以較一般部會高半階，又因當時決定由馬英九接首席副主委，而他已是研考會特任主委，所以陸委會的首席副主委就設定為特任官，這是各部會中，除國防部副部長外，唯一的特任副首長。不過在陸委會1991年1月30日成立，施啟揚兼主任委員半年後，李登輝就派了親信黃昆輝擔任專職主任委員，此一構想也就煙消雲散。

陸委會的事務涵蓋各部會，因此也有人稱之為「小內閣」，相對的，所需員額也就較多，當時設計的員額約200餘人，比研考會的百餘人還多，有人開玩笑的說，研考會「生」出陸委會，結果「子」還比「母」大，不過後來政府把國家檔案局歸入研考會，其員額就又超過陸委會了。

組織要有人員運作，於是分別依各處業務性質招兵買馬，但這時我們遇到困難了，因為陸委會是純行政機關，並無加給待遇，但法律、資訊等人員都有加給，而財經部會又多的是升遷的機會，很少人願放棄機會來接這個苦差事，於是我們只好訴求兩岸關係對國家的重要性，大家從事這個工作要有使命感，才勉強召足了基本人數。

財團法人形式 擺下鴻門宴

但是緊接的一個問題是，員工來自四面八方，各有各的工作程序、方法，可以說是「八國聯軍」，工作成果呈現就相當不一致，於是又召集各處研商，訂定辦事程序、規則，甚至公文用語，以便統一「組織文化」，終能順利運作。

在成立陸委會的同時，當時客觀的政治環境，無法進行兩岸官方直接往來，於是又構思成立民間性質的機構，為了真像民間，就以財團法人形式設計，財團法人要有熱心人士捐助，因而擺下鴻門宴，邀請一些可能捐助的企業家及文化媒體人參加。請他們認捐，30多年前的產業結構跟現在完全不同，參與的捐助人多為傳統產業，完全沒有電子資訊等新興科技產業。原先構想基金總額30億，政府16億、民間14億，而那時利率為10%，一年可以有3億的利息收入，應可支應所需。不過政府預算無法一次到位，第一年捐助5億，而民間認捐較少，且實際到位僅2億餘，所以利息收入就遠低於預估數。（待續）（作者為前海基會副董事長兼秘書長）