唐代詩人張繼的作品《楓橋夜泊》聞名天下，幾乎人人都能背誦出來：「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」來到蘇州怎麼能不親眼得見詩詞中的場景呢？今天就讓幫主帶大家去寒山寺去走走，感受當年張繼在客船上的感動。

寒山寺，位在楓橋景區內，同一個地方有以下的景點：寒山寺、江楓古橋、鐵嶺關、楓橋古鎮、古運河，前往的交通方式很多，利用蘇州好行6號、7號公車都能到。

寒山寺門前永遠有著滿滿的遊客。（作者提供）

就從寒山寺開始吧！寒山寺門前永遠有著滿滿的遊客，畢竟這裡也算是大名鼎鼎的景點啊！

來此點香參拜的信眾與遊客駱繹不絕，畢竟這裡曾是中國十大名寺之一，始建於南朝梁武帝天監二年（西元502），距今超過一千五百年，初名『妙利普明塔寺』，屬於禪宗的臨濟宗，唐貞觀年間名僧寒山來此住持，因而得名。

寒山，是天台聖僧，因不詳其姓氏，故以「寒山」稱之，寒山常至國清寺，傳說其為文殊菩薩之化身，與豐干（彌陀化身）、拾得（普賢化身）號稱『三聖』。又以三者皆隱棲天台山國清寺，故亦稱「國清三隱」。

日本人贈送的銅鐘。（作者提供）

蘇州寒山寺大雄寶殿旁有一座銅鐘，是1906年由日本人贈送，當年集小林誠義等工匠鑄造，共有兩座，一座在日本館山寺，另一座就在寒山寺。

蘇州寒山寺內有大量的書法字跡。（作者提供）

蘇州寒山寺內有大量的書法字跡，張繼的絕妙好詩引得無數歷史人物書寫一番（照片上有李鴻章字跡）。

寒山寺初名妙利普明塔院。（作者提供）

寒山寺初名妙利普明塔院，可這塔在唐、元都毀於戰火，讓寒山寺有630年都有寺無塔，終於在1989年住持性空法師發願建塔，1996年完工這座仿唐五級閣樓式寶塔，從此也成為寒山寺的地標之一，就連在山門之外都能見到雄偉的塔身。

續前行，在春季蘇州偏地開花，非常的美麗，而遠方尚有一座「梵音閣」。梵音閣是一座鐘樓，內掛有「華夏第一法鐘」，重達108噸。看起來非常壯觀，高有8.5公尺，將近三層樓高，上面刻有《妙法蓮華經》，遊客可以拾階而上，逐層欣賞這座大鐘。

《楓橋夜泊》大石碑。（作者提供）

來到鐘樓上，再遠眺剛剛的普明寶塔，與周遭的景物融合一體，真正是寒山寺的代表性建物。此時望向另一邊，你會見到：有華夏第一詩碑之譽的《楓橋夜泊》大石碑。上面當然是刻著《楓橋夜泊》的詩句，整塊青石重達390噸，高16.9公尺，鐫刻碑文由晚清國學大師俞樾書寫，相當的壯觀！

江楓古橋。（作者提供）

江楓古橋

楓橋，位在寒山寺北面，是一座單孔石拱橋，這裡在唐代以前寫作「封橋」，宋代王郇公書寫石碑寫作「楓」字，便流傳至今，這座橋歷史上多次被毀，現存橋體是清同治六年重建。

這座楓橋，串連了「鐵嶺關」，加上有船家在水上運輸往來，很有畫面感，歷史上文人墨客以此橋為題的詩詞就超過40首以上。是說來到這裡看到此橋都會文思泉湧的概念？

為了還原當年張繼在船上聽聞「夜半鐘聲」的感覺，這裡也有遊船可以讓遊客體驗，當年客船便是夜泊在楓橋下，張繼也才能就地利之勢，聽到寒山寺的鐘聲，進而心生感觸寫出《楓橋夜泊》流傳千古。

鐵嶺關

跨過江楓古橋便接上了「鐵嶺關」，這是明嘉靖三十六年為了抵禦倭寇設防興建，也稱為楓橋敵樓。

這城牆配燈籠，整個好熟悉啊，似曾相識的感覺。啊！對了！在西安的城牆上也是如此光景。

現場也保留還原了當年對抗倭寇的鐵炮，與鐵嶺關共同形成了肅守的重要關卡。

江楓古鎮

景區內也規畫了仿古的江楓古鎮，有著徽式建築的特色「白牆黑瓦」，想要營造當年的場景，不過幫主到訪時冷冷清清的。

景區內的景致，如同蘇州常見的小橋流水，一派閒適景致，舉起相機隨手一拍都是畫面，蘇州真的是人間天堂，而寒山寺以一首詩留在了人們心中，這段所有人都能立刻朗誦出口的經典，有機會實在該來親眼目睹、感受，姑蘇城外寒山寺，蘇式美景待君來！（幫主大衛/台北）