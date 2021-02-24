隨著川普連任失敗，作為川普總統任內亞洲反中急先鋒的印度，對中國的態度也出現「髮夾彎」，中印兩國關係趨緩。

首先是邊境局勢緩和，中印兩軍舉行第十輪軍長級會談，雙方同意遵照兩國領導人重要共識，繼續保持溝通對話，共同維護邊境地區和平與安寧。

其次，據路透消息，印度將批准45項來自中國的投資提案。這間接釋放對中國的善意。

印度從封殺華為，到封鎖中國手機APP應用，在在表現出要與中國脫鉤。然而，就是在這種情況下，印度2020的貿易數據卻顯示，中國取代美國，重新成為印度的最大貿易夥伴，顯然，經濟上要與中國銳鉤並不現實。

看到中印衝突帶來的傷亡，最應當警惕的是台灣。試想，只用最原始的互扔石頭打架的方式，就造成雙方軍人的傷亡，兩岸若不慎擦槍走火，又將是何等的狀況？同樣，在經濟方面，台灣2020年經濟成長表現亮眼，也得益於對大陸的出口成長。

印度已然看清時勢，台灣也要及時轉向。陸委會邱太三主委新上任，表示要推動兩岸春暖花開，可從疫後恢復兩岸交流開始，如果全面放開有困難，不妨借鏡當年兩岸從小三通開始直接往來，用推動「金廈小三通泡泡」免隔離，作為兩岸關係破冰點。