美國總統拜登16日出席美國有線電視新聞網(CNN)的訪問節目「CNN Presidential Town Hall with Joe Biden」國內多將焦點置於拜登所言「中國大陸將因人權問題招致反彈」一事上。事實上，中國問題僅是拜登在闡述移民政策時，一時將「一胎化政策」(One Child Policy)口誤為「一個中國政策」(One China Policy)，主持人因而追問的小插曲。

談及為新疆、香港及台灣發聲部分，由於拜登未清楚說明完整句子，外界一度有不同解讀。隨完整版講稿及隨後的報導刊出後，根據前後文，確實可以判斷拜登想表示美國不會不關切中國在香港、新疆及武力威脅台灣行徑，同時也呼籲，美國是會在相關議題上發聲的。

然而，鮮少有人注意到，拜登在提香港、新疆及台灣問題時，特別先提到了中國的歷史。拜登說，如果熟讀歷史，中國在受外國勢力侵擾後，始終沒有完成統一。這樣的話，大陸官宣系統提過千遍萬遍，卻從未從美國領導人口中說出。

從歷史出發，比起嚇阻，拜登更像在告訴北京，我理解中國步履蹣跚的歷史、知道國族主義對於統一復興的急切、曉得北京領導人被賦予的期待，但作為美國總統，我必須捍衛人權價值，咱就各退一步吧。「習理解我在說什麼的」以一句「he gets it.」拜登如是說。

華人社會有句老話「事緩則圓」，在美國兩黨幾十年來只在中間偏左偏右調整的溫和政治環境從政50餘載，拜登深諳政治是一門對話與取捨的藝術。兩位久經官場的領導人，並非只是臉譜式的人物，拜登提到了與習在兩人皆是副總統時的會面、講到了橫越1萬7千里的初識，美中之間，有拳頭，也有溫柔。構築在核心利益的諒解，拜登的動之以情，正有可能是10日晚間拜、習首次通話的真實內容。

現實主義在描繪國與國之間的互動時，多關注權力關係對於國家行為的影響，悲觀地強調民族國家之間的利益爭奪。然而就如論語所云：「君子和而不同」，人與人之間可以相互體諒，緊密交織的國際社會也未嘗不可，領導人的理智可以是算計，也可以是合作的濫觴，如此求同存異的想像是國民黨一度高喊的「戰爭無贏家，和平無輸家」；是習近平向川普說的「合則兩利，鬥則俱傷」；也是布林肯一再強調的「美中關係有對抗競爭也有合作」。

可以預期的是，未來美中關係不再只是政治算計，還有領導人之間的直接溝通，這也將為兩強權提供投資自身的迴旋空間。當美中關係不再由衝突與相互刺激組成，蔡政府是該好好思考，台灣應該扮演什麼樣的角色。

（作者為國會助理）