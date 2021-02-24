隨著2021已正式進入二月，在農曆春節前夕，素有「政治金童」的趙少康，在迅雷不及掩耳的情況下，不但宣布重返國民黨，揚言參選2024總統，更喊出「讓台灣再度偉大」的口號，這句話不但與美國前總統川普所說的「讓美國再度偉大」有著異曲同工之妙，撇開意識形態不談，本文僅針對趙先生的話語做出評論。

雖然目前距離2024仍有一段時間，距離國民黨下一任黨主席選舉仍有半年以上的緩衝，但不能否認的，無論是兩岸或外交政策，皆是台灣未來能否安身立命的關鍵。

首先，海峽兩岸從2016年至今，因蔡政府不願承認九二共識，兩岸關係隨即進入冷凍狀態，外交上台灣遭到孤立，政治上兩岸互不相讓，自詡為「辣台妹」的蔡總統，更認為能在兩岸關係中扮演掌舵者，但現實終究為殘酷，北京當局至今仍不願與蔡政府進行會談。

其次，台灣如何偉大？台灣如何安居樂業？本文認為關鍵在兩岸關係的改善。兩岸固然有其複雜的政治關係，但現實面來說，台灣的經濟出口仍必須仰賴中國大陸的市場，至今北京並未因蔡政府不承認九二共識而刻意中斷雙方交流，代表大陸仍願意與台灣和談，無奈蔡政府不領情，更刻意拉攏美國對抗北京，不智之舉已讓兩岸陷入困頓。

第三，回顧馬政府時期，台灣不但獲得超過一百多國的免簽，台灣更成功重返世衛大會、國際民航組織等組織，外交上我國僅失去一個甘比亞，政治上兩岸關係透過世紀之握的「馬習會」，獲得世界各國的讚賞；時任總統的馬英九更獲得美方信任，持續在安全議題上合作。

第四，台灣的命運與對岸息息相關，兩岸關係改善台灣才會好，才有機會讓台灣再度偉大的站上國際舞台，相反的破壞兩岸關係的基礎，關於台灣的發展、突破皆為空話。相形之下，蔡政府所打出的口罩外交，雖然不能完全否定對台灣的貢獻，但現實在於，台灣仍無法參加世衛大會，疫苗何時來台也毫無定數，號稱最會外交的蔡政府，仍舊無法突破馬政府時代的處境。

台灣如何偉大？關鍵在於承認、維護九二共識的一中各表，事實證明民進黨的兩岸/外交路線完全失敗，唯有國民黨的路線才是務實之舉，對台灣來說，中華民國政體與台灣息息相關，更是牽動兩岸關係的關鍵，台灣雖非美國，但只要維護兩岸關係，仍能站在國際舞台發光，更是為台灣下一代找尋出路的關鍵。

回顧過往，無論是趙少康所談的「讓台灣再度偉大」，或是多年前朱立倫所談的「兩岸好，亞洲才會好，亞洲好，兩岸才會更好」，或是馬前總統念茲在茲的「一中各表」，皆證明國民黨的路線，不但是解鎖兩岸的關鍵，更是讓台灣安身立命的方向，與其批評藍營親中，不如再度證明唯有國民黨能改善兩岸關係，務實的兩岸政策與外交路線才是台灣生存關鍵。

（作者為中華戰略前瞻協會會員）