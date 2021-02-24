兩岸關係陷入低谷，以及新冠疫情的阻隔，都無法阻止兩岸青年交流。透過網路平台舉辦的「兩岸青年社會創新研習營」，吸引兩岸熱心社會公益的青年才俊參與，他們就各自參加的社會公益活動的創意展開交流。

年輕人對社會事務的參與和對社會問題的思考和嘗試，在兩岸都引起廣泛關注。「兩岸青年社會創新研習營」呼應青年對社會話題的關注，推動兩岸青年交流參與社會實踐的經驗，相互取長補短，增進瞭解和信任，促進兩岸和平發展。

「兩岸青年社會創新研習營」活動由中華青年發展聯合會和大陸深圳報業集團晶報社聯合舉辦。研習營分別在兩岸進行招募，經過層層遴選，最終確定8位熱心社會事務的兩岸青年才俊參加。包括眷村文化保護熱心人士、台北北投中心新村文化協會會長張中模，夢行悟空文化創意有限公司創辦人、台商二代洛克思，深圳信息無障礙聯盟聯合創辦人楊驊等。他們都是在兩岸社會公益領域有突出創意和影響力的年輕人。

「兩岸青年社會創新研習營」原計畫採取網路與現場活動相結合方式，因疫情關係，全部透過網路平台舉辦。目前，8位兩岸青年的創意與事跡正透過晶報APP進行展示，主辦方還將舉行在線交流會，最終評出最佳創意獎和一、二、三等獎。