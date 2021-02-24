倘若要替我國政府外交政策點一首歌，最適合的歌曲是《感恩之心》。而這顆誠摯的心堅定不移對準美國。感恩的心，感謝美國的歌聲，已迴盪了很長一段時間，一路從川普時代唱到拜登時代。以下試舉五例：

1月20日拜登就職，當日準國務卿布林肯在參議院聽證會上說將延續對台承諾，當天外交部表示「感謝」，提到「將與美國拜登政府團隊攜手合作，深化台美緊密友好夥伴關係。」

1月24日，針對大陸軍機繞台，美國國務院敦促北京停止施壓，與台灣民選代表對話，外交部對此在推特表示「由衷感謝」，「強調基於台美共同的價值觀和利益，將致力於與美國共同促進印太地區的和平與穩定。」

1月30日，美國白宮國安顧問蘇利文宣示，須讓中國為打壓台港新疆付出代價。外交部表示「感謝美國總統拜登政府在上任之初，就不斷透過相關政策官員的公開發言，展現對台灣的強勁支持。」

2月11日，拜登第一次與習近平通話，對大陸在區域的專斷作為（當然包括對台）表達關切。對此總統府發言人張惇涵表示，對於拜登總統在台海安全與人權議題上的關注，表達敬佩與「感謝」。外交部發言人歐江安則是「感謝」拜登政府自1月20日上任以來，持續不斷展現對我國的堅定支持。

2月22日，台灣加勒比海友邦聖露西亞歡慶獨立42周年，美國國務卿布林肯聲明致賀，特別提及並肯定台、美、露三國合作成果，我國外交部對此表示「由衷感謝」，並樂意持續與美國攜手協助友邦執行各項計畫。

川普時代的感謝紀錄實在族繁不及備載，就不列了，拜登上台僅1個月多幾天，我國外交部就已經至少5次感謝美國，總統府1次。

美國對台灣的生存發展固然占重要地位，我們確實也應該對美國展現一些感謝，但這樣的心情不一定需要以這麼頻繁的方式說出口。人有人格國有國格，任何人或國家以卑躬屈膝的態度肉麻討好，都是讓人瞧不起的。

政治沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，外交也是。美國過去幾十年對我國的生存發展起很大作用，是事實。但美國並非慈善團體，是基於國家利益才與中華民國發展無邦交的實質關係，一樣也是事實。有利益，它就可能會幫你；弊大於利，它搞不好會整你。口頭上給再多感謝，對它來說並沒有太大意義。可能還因此更覺得你很賤很卑微，霸氣起來毫不顧忌台灣人死活。

比方民進黨支持者極感恩戴德的川普政府，一路高調「挺台」挺到台灣被美國智庫「外交關係協會」認證為最可能發生衝突第一級風險區域，同時188億美元（約3422億台幣）軍售給台灣（AIT處長去年11月28日證實）。拜台灣納稅人勒緊褲袋之功，我國一躍成為美國對外軍售最大客戶。這些武器能否保台，尚待時間驗證，但川普政府已賺得盆滿缽盈。

台美關係並不是只有盟友的面向，一樣也有利益衝突、對立的層面。比方開放美國萊豬進口議題上，根據TVBS民調，若辦公投，68%民眾會投票不同意美國萊豬進口，僅20%民眾同意進口。這時，代表民主的執政黨，不但不該感恩，還應該硬起來，不是嗎？

不只如此，針對我國合法擁有的領土——南沙群島太平島，美國也採取不利我國的態度。美國海軍第七艦隊2月17日航行南海，並宣稱他們的「自由航行任務」是在挑戰中國大陸、越南和台灣對於外國軍艦無害通過沿岸國領海的「非法限制」。太平島明明是我國領土，美國的言論分明是侵犯我國主權，誰能否認？

讓人遺憾的是，對於馬英九前總統等呼籲政府捍衛主權的聲音，民進黨竟以「呼應中國」、「敵友不分」等詞彙回擊，這難道就是民進黨的愛台灣？

靠山山倒，靠人人跑。國家的生存條件，關鍵在於要一邊加強與美國為首的西方國家合作，一邊緩和兩岸之間的緊張關係。特別是現在美國換上了持務實態度與中國大陸競爭的拜登總統，民進黨若繼續以為態度上曲意討好，以身獻媚就能抓住美國的心，長保政權不墜，只怕最終不但事與願違，國家也跟著民進黨政府一起陪葬。（作者為網路媒體工作者）