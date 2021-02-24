2021年1月21日世界知名期刊《柳葉刀》（Lancet）刊出了一篇研究論文，是由英國倫敦國王學院糖尿病及營養科學系明格隆教授（Geltrude Mingrone）和義大利羅馬市奧斯定傑梅利大學聯合診所（1600床大型綜合醫院）的研究人員所共同完成的。此論文的結論為：在長期控制嚴重的第2型糖尿病人病情方面，減重手術（或稱代謝性手術）比藥物控制+生活方式干預更為有效。

減重手術（Bariatric surgery）目前最常用的兩種方式，是胃繞道手術以及胃縮小手術，由於在讓肥胖患者減去多餘體重的同時，對於肥胖所造成的代謝性疾病同樣有治療的效果，例如：高血壓、高血脂和糖尿病，所以也被稱之為代謝性手術。

整個論文的10年研究期間中，接受手術治療後的患者裡面有37.5%的患者不需要吃任何藥，即可維持血糖正常整整10年（此現象原本稱為糖尿病緩解），但由於在2009年，美國糖尿病協會已經定義「痊癒」是持續5年以上的緩解，因此，這就表明，在此次嚴格的臨床研究中，有1/3手術治療後的患者，可以實現第2型糖尿病人的願望─痊癒。

首先，在2009年4月到2011年10月之間，明格隆教授評估了72例的第2型糖尿病患者，其中有60例病人被納入實驗，最後有57人完成10年的長期追蹤。選擇納入的條件為：糖尿病史> 5年、糖化血色素>7％且身體質量指數>=35kg / m 2，然後將他們隨機分配到藥物治療+生活控制組，或者是減重手術組。該研究期望達到的第一個目標是，糖尿病緩解（糖化血色素<6.5％以及空腹血糖<5.55 mmol / L，且至少持續1年無須用藥）。接著，完成十年追蹤期，所有接受外科手術治療的患者中，有15名（37.5％）維持了糖尿病緩解，而在藥物治療+生活控制組中則為5.5％。另外，與藥物+生活組相比，減重手術組的患者其糖尿病的併發症（包括心臟，腎臟和神經系統不良事件）也比較少，同時，減重手術組還減少了藥物的使用，包括用於糖尿病，高血壓和血脂異常的藥物。

糖尿病在歐美國家的致死率和發病率頗高，在台灣也不低，而且糖尿病也會顯著增加罹患新冠肺炎的風險以及重症率和致死率。儘管有證據表明減重手術可以迅速而且顯著地改善糖尿病，但在大多數國家中，仍然只有不到1％的合格病人可以進行代謝性手術（原因不知道）。

此外，在當前新冠肺炎的大流行期間，據美國每日科學網站報導，代謝性外科手術的暫停時間甚至比其他非急迫性外科手術還要長，再加上，代謝性外科手術是第2型糖尿病重症病患一個有效的治療方法，同時可以挽救生命，所以明格隆教授認為值此新冠肺炎大流行期間，甚至以後，都應該適當考慮替經評估過的合格病人進行手術才是。

（作者為陽明大學醫學院兼任教授、佛光大學講座教授）