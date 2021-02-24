治港是少數被特許者的專利？落實「愛國者治港」已然成為中共治港的要務，雷厲風行，意圖全方位徹底貫徹。中共港澳辦主任夏寶龍日前明白指出，香港的管治權只有掌握在愛祖國、愛香港的中國人手裡，中國對香港恢復行使主權才能得到體現。中共於是堅持「立規明矩」，做到「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」。

北京與港府厲行政治清理之餘，正積極將政治規矩轉化為制度。中共下月召開的兩會計畫將修改香港選舉制度，新華社就此連續刊登有關堵塞香港選舉制度漏洞的文章，其中引述全國港澳研究會副會長何俊志表示，香港選舉制度存在不少漏洞，令「愛國者治港」原則貫徹得不充分，理應有所調整。他列舉的漏洞包括：一些選舉職位代表性不充分，在體制內放大某些極端反對勢力聲音，無法讓其他階層的聲音充分表達、實現均衡參與，所以要變更選區，藉以降低非「愛國者」的當選機會。這是親北京人士一再說要「堵塞制度漏洞」的一個重點。

反修例運動期間脫序行為不少，北京下決心制止香港管治權被奪。去年6月制定《香港國安法》之後，人大常委會首先對立法會議員的任職資格通過「不得損害國家安全」的硬性要求，更定明「愛國者治港」的法理依據和政治標準。港府緊接著要求公務員完成宣誓或簽署效忠特區政府聲明，另將修法要求區議員和推舉特首的選委會委員必須宣誓。港府展開落實「愛國者治港」的一連串操作。政治規矩逐步具體化法律規範，成為一國兩制及港人治港的基本門檻。

港人對此不無反對與無奈。有人擔憂，這樣做是否將使香港失去自主性空間而成一國一制？港人治港是否將變成京官治港？香港街頭一些建制派議員的橫幅廣告，被人在旁邊掛上同樣規格的橫幅，上書：香港共產黨。邊角畫上手指，指向這位議員，不滿之情表露無遺。

港人多否定治港者必須愛國、愛港，問題在於愛不愛的標準何在？誰來認定？愛的對象究竟是香港還是中共？夏寶龍為「愛國者治港」定下三大標準，第一是真心維護國家主權、安全、發展利益，不從事危害國家主權安全的活動，攻擊中央、公開宣揚「港獨」主張、乞求外國對華對港制裁施壓等不是愛國者。

第二是尊重和維護國家的根本制度和特區憲制秩序，不能損害中國共產黨領導的社會主義制度；第三是全力維護香港的繁榮穩定，強調「攬炒派」不在愛國者之列。

「愛國者治港」看似冠冕堂皇，但實現起來必然扭曲變形，甚至成為當局排斥異己、壟斷權位的工具。實踐上的難題基本上是政治圈子畫得多大的問題。如果畫得太小，固然純度高，但被排除再局外者太多，無法讓一般港人信服，如何能爭取人心？還有，司法人員是否必須「愛國」？另有數百個港府轄下的諮詢組織與法定機構要不要一併納入？如果都畫入，香港還有專業自主和公民社會苟存的空間嗎？

在北京與港府落實全面管治權的企圖之下，「愛國者治港」已有過激趨勢，如同當年內地搞階級鬥爭時，畫分成分之權操在當局手中，而且寧左勿右，標準流於過嚴，範圍失之過大，以致於多數人被化為階級敵人，成為被打擊的對象，造成離心離德。前車之鑑，能不慎乎？