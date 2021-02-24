水情拉警報，竹苗地區進入分區供水，包括台積電在內的竹科大廠更已啟動水車供水，但仍無法滿足用水的需求。

由於燃料池已滿，核二廠1號機已於日前降載，預估僅能運轉到今年6月初，後續將停機，換言之，等於提早除役。核二廠1號機停機時，正好是夏季用電高峰，電力缺口如何補足，令人擔心。

而隨著國際燃料價格持續攀升，國內油電也面臨了上漲的壓力。經濟部將在3月中旬召開電價費率審議會，電價是不是會調漲備受關注。

由於缺地問題難解，國發會日前通過竹科廠房更新計畫，規畫拆掉舊的廠房再重建新廠房。不過，在拆舊建新的過渡期間，如何維持產能不受影響，將是一大考驗。

根據主計總處新近調查顯示，國內專業人員的缺口每年高達4萬人，而且短缺的領域以資訊科技、科學及工程等為主，占比超過6成；總統蔡英文點名要成立數位發展部，但人才卻嚴重不足，國發會因此在日前通過「關鍵人才培育及延攬」草案，並爭取列為優先法案，力拚在立法院這個會期三讀通過。由國發會急切地立法動作，可見缺人的問題有多窘迫。

工商界早在2016年蔡英文第一任期之初，即要求政府迅速解決缺工、缺人才、缺水、缺電及缺地的五缺問題，但績效不彰。美國商會2020年發布的《台灣白皮書》持續表明對缺電的疑慮；包括中菁會、磐石會、港都會、億載會、薪傳會及台灣上市櫃公司協會等多個產業聯誼會，日前聚會時再次建請政府一定要解決產業的五缺問題，否則，即使經濟景氣好轉，企業的經營仍將受到拖累。

蔡英文上任都要5年了，產業五缺惡夢卻仍如影隨形，這個政府說要拚經濟，你信嗎？