「立委江啟臣vs.台北市長柯文哲」兩人24日共同出席由國民黨智庫主辦的論壇，討論題目緊扣民生議題「活不起的未來」。話題未演先轟動，外界幾乎一面倒聚焦於國民黨、民眾黨在2022、2024年的大選競合問題，以及江、柯二人是否可彼此解套與互相拉抬。在傳統政治權鬥與爭奪之下，爭取連任黨主席的江啟臣需要藉由外力營造高度與格局；而柯文哲面臨2024總統大選如何因應，能否將已表態不選總統的江啟臣拉成盟友，也需要經過精算且大膽試驗的舞台。若從純權謀的角度看這場同台大戲似乎也太單調，而主辦單位對於勞保破產、居住正義等議題的深入探討，讓中間選民願意給以觀察了解的空間，這場會面已經有了效果。

平心而論，民進黨目前一黨專政的狀態亟需要像樣的在野黨強力監督，不能再重蹈前瞻預算、鳥籠公投法、國安五法、萊豬法案等等讓百姓傷心的覆轍。

若江、柯兩位黨主席真的警醒到此並願意擔起政治責任，從民生議題為出發點，破解目前執政黨凡事以意識形態掛帥，終止施政慘不忍睹還無止盡花大錢搞造謠兼宣傳的噁心把戲，這樣的在野黨還有點看頭。如果是玩真的，把人民感到最痛苦的高房價、低薪、長照等民瘼擺在政治利益之前做反省及推進，吹響在野勢力集結的號角，也不失為引起國人注意力的強有力號召。

觀察整場論壇，柯文哲似乎真的是有備而來。對於他一直被抨擊在「居住正義」政策上跳票、連公宅出租都貴桑桑，柯不但能夠迴避責任，甚至直接要求江啟臣所屬的國民黨應在立法院從改革稅制下手，「要玩真的」。接下來就看立法院開議後，國民黨與民眾黨是否能就囤房、房地合一等稅制議題展開務實且有利百姓的修法。如何站在廣大群眾的角度與緊緊貼在財團身邊的民進黨進行攻防，將是嚴酷的考驗。

各界願意期待江、柯兩位黨主席真能夠打響所謂藍白合作的第一槍，甚至若連屢傳弊案的勞保基金、健保黑洞都能有效遏止乃至於撥亂反正，則民進黨不會再如此囂張虐民，包括新冠疫苗、後疫情時代的兩岸務實交流，在野黨也才能有立足點話事。如果一切朝正向發展，江、柯兩人都會獲得實質肯定與斬獲。反之，若在民生議題還是任由民進黨踐踏破壞國家生存基礎，則外界也會很快心冷，這個論壇的過場就只是證明兩大在野黨領袖只是虛晃一招搏眼球，要再獲得人民信任恐怕將更添難度。

巧的是，過年期間，江、柯二人都曾經拜訪了前立法院長王金平。想必不論是國民黨內家務事，或是柯文哲自己承認與王「無所不談」勢必觸及的個人未來規畫，王前院長也都與兩人有過深入且到位的分析。外界真的期待政壇能出現新思維、新作為的政治清流，告別傳統政治人物喬事與利益交換的惡習，但願江、柯兩人能分清楚尊重前輩與對得起國人孰重孰輕，畢竟人民期待在野黨領袖能夠義無反顧地為民前鋒，而不是瞇著眼撥算盤還曖昧不清的舊政客。

（作者為資深媒體人）