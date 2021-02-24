2020年全球陷入疫情與中美貿易戰的紛擾，兩岸政治關係惡化，經濟表現卻十分卻亮眼，主計總處修正台灣2020經濟成長率為3.11%，預估今年將更上一層樓達4.64%，可望創下近7年新高。兩岸經貿成長主要受益於大陸的需求，去年第4季大陸強烈的晶片需求，使台灣去年整體出口成長5.05%，遠較前次預估值（2020年11月）高出1.67個百分點，比內需消費與投資的實質成長3.74%及3.5%高出甚多。

兩岸緊張台商對陸投資降

大陸出口表現同樣亮眼，據中國海關總署統計，2020年大陸全年出口總值達18兆人民幣，成長4%，貿易順差3.7兆人民幣，全球占比14.2%，創歷史新高，都遠超過市場預期。亮眼出口表現的背後，是民企及外企的血汗，兩者出口占比達90%，遠高於國營企業的8%。

在所有外企中，台商扮演關鍵的角色，去年大陸出口百強中，台商占三分之一，出口金額占比近5成，顯示以台商為主體的出口貿易模式，依然是大陸經濟的關鍵力量。不但台商對大陸出口居功厥偉，若把台灣與大陸近年進出口數據放在一起觀察，更可以發現兩岸的高度依存關係。2020年台灣對大陸出口主要在半導體為主的電子零組件，占對陸出口比重達55.4%。扣除華為等陸企為庫存需求而拉貨外，絕大部分是鴻海、廣達等台企大陸子公司的中間財投入需求，最終目的是生產組裝後出口其他國家。

這種台灣供貨、大陸生產、產品外銷的外貿模式，創造了兩岸經貿繁榮熱絡的景象，也證明台商作為兩岸經貿往來的潤滑劑角色，確實發揮極大作用。就以象徵出口競爭力的貿易特化係數（TSC）來看，2020年台對陸出口的高科技中間財貿易特化係數達66.6%，顯示台灣高科技中間財在兩岸貿易中具有明顯的競爭優勢，這是大陸經濟升級後，台商深耕大陸多年所創造的優勢，因而帶動大陸對台灣高科技零組件的需求。無論對個別台商或台灣經貿而言，兩岸是魚幫水、水幫魚模式。

但這種互利共贏的模式開始面臨瓶頸。根據投審會統計，台商赴大陸投資於2010年創146.2億美元高峰後，開始轉趨下滑，2019年甚至只有41.7億美元，創18年新低。即便2020年反彈41.5%，也只有59.1億美元，明顯是基期過低造成的表象。如果跳過2019年，59.1億美元還是18年來新低。兩岸關係若持續緊張，台商對陸投資下滑的趨勢恐不易扭轉。長期而言，這不只有害兩岸經貿發展，也不利台商在兩岸貿易競爭優勢的維持。

用市場魅力吸引台企投資

站在大陸角度，台商投資逐年遞減對於大陸的經濟與產業結構調整，也不會是好消息。過去40年大陸經濟得以轉型成功，創造成長奇蹟，台商在改革初期帶入的資金、人才、技術與管理思維扮演重要角色。大陸正積極追求供應鏈自主、科技自強，台商還是一個關鍵的角色。大陸國家主席習近平的新常態經濟發展模式，要求經濟增長降速、經濟結構優化、增長動能轉化，大陸經濟正面臨內捲化（involution）的挑戰。也就是說，即使投入再多資源（人力、財力、物力），卻因為整體邊際報酬遞減，無法得到對等的回報，最終只能維持目前停滯不前的局面，無法破繭而出進化為更高階型態。

內捲化最佳解決方式是借助外力推動大破大立的革新，如同1979年的經濟改革，透過對外開放吸引外商投資，進而帶動技術升級與產業轉型。

在這個過程中，台商當然是不可或缺的力量。不管從兩岸經貿發展、大陸經濟與產業結構調整的角度，台商對大陸投資都具有絕大的正面助益，是難以取代的存在。眼看台商投資逐年下滑，兩岸政府都該好好思考，如何重新點燃台商對大陸投資的熱情，打造新經濟格局下互利雙贏的未來。

台商赴大陸投資意願降低，不但對大陸改革開放不利，一旦兩岸經濟連結弱化，對兩岸關係也會造成負面影響。大陸是兩岸關係的主導方，宜善用市場魅力想方設法吸引台企到大陸投資，防止兩岸經濟脫鉤。