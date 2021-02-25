「我想透過鏡頭記錄自己的生活，期許能成為兩岸溝通橋梁的『擺渡人』。」這是來自台灣台北的創業青年洛克思所說的一句話，他現在是一名在大陸築夢的「青創家」。

你也許不太熟悉洛克思這個名字，但如果你關注海峽兩岸話題，你很可能關注過很多網路平台上一個叫「中國台灣正言先生」的自媒體IP。那個以自己的親身經歷侃侃而談，講述台灣人在大陸打拚的酸甜苦辣的年輕人，就是他——洛克思。

洛克思在大陸耕耘了11年的歲月裡，他曾是讓打工者羨慕的「台商二代」，也親歷了金融海嘯衝擊下的家道中落，曾經歷過背負債務的苦楚，合夥人撤出的無奈。但直到如今，他依然穩健前行於創業的道路上。目前，洛克思和兩位廣東青年共同成立了夢行悟空文化創意有限公司，他們致力於為客戶創造市場價值、提升品牌核心競爭力，更專注於傳遞兩岸文化及正能量。

從「台商二代」到「負二代」

身為「80後」的洛克思，有著1970年代不服輸的草根精神，也帶著1980年代勇往直前的吃苦態度。他留著及肩的長髮、唏噓的鬍渣，看起來隨意而有個性。單從他率性的外表上，很難看出他曾度過一段負債累累，餐風露宿的日子。

大學時期的洛克思攻讀的是商業設計、企業管理專業。在完成學業之餘，他還考取了7張金融領域的證書，畢業後，順理成章地進入國泰金融集團擔任理財專員。在職場幾年的磨練下，洛克思發現，朝九晚五的上班生活與他所追求的人生大相逕庭。於是，洛克思毅然決然地辭去了穩定的工作，並於2010年底跟隨父親，以「台商二代」的身分來到了東莞，在父親所經營的工廠開始了大陸打工仔的生活。

抵達東莞後，洛克思才發現，在2008年「金融海嘯」之後，父親的工廠早已如同風中殘燭，經營每況愈下。隨後的2年裡，工廠更是宣告了破產並倒閉。背負債務的他也成了名符其實的「負二代」。

經歷了短暫消沉後，他馬上重整旗鼓。決定讓年邁的父親先回台灣休息，自己選擇了留在東莞解決債務上的問題。為了還債，他在工廠從倉庫管理員開始做起，日以繼夜的拚搏，一心只為了能夠早日還清工廠所積欠的債務。有時他一天只有3元人民幣，一碗白飯只能分成兩頓吃。但憑著勤懇工作和一股傻勁，洛克思在一年內償清了所有債務，還在這段艱難打拚的過程中遇到多位「伯樂」。

「正是幾位貴人的鼓勵和提攜，讓我走出低谷，並有了創業的想法。」洛克思認為，大陸擁有的不僅是眼前的地大物博和豐沛資源，更重要的是未來發展及國際上的地位。

在大陸扎根創業 將優勢與產品創新結合

2017年初，洛克思在松山湖青創基地遇見了初次來到東莞創業的台灣青年薛穎穜。因為理念相同，他們很快聯手，在松山湖共同創作了許多作品及短視頻。團隊一邊做形象策畫，一邊將理念具象化、影視化。更特別的是，夢行悟空每一位人物都是以《西遊記》的風格做為形象，所以在職場上很快就能讓企業記住他們。

在團隊中，洛克思擔任「唐僧」的角色。他擅於品牌策畫及影視行銷，也非常明白團隊的優勢需要與產品創新進行結合。洛克思認為，在與傳統廠商合作時，最重要的是協助企業重塑品牌高度，這樣也可以為自己的創業注入更多挑戰空間。

台灣企業「潘朵拉神秘戀人」的董事長王添財是洛克思人生中的一大伯樂。因為王添財的信任，洛克思得以大刀闊斧地將自己獨特且創新的企畫概念發揮得淋漓盡致，最終成功為「潘朵拉」品牌打造了明星商品並贏得市場的肯定。

「一般策畫顧問公司都會停留在表面考察、看報表的階段，而我們注重深入實地調研，用自己的眼睛全方位去觀察，去感受，從生產到管理，再到用人甚至培訓都會深入瞭解。」在為潘朵拉服務的過程中，洛克思帶著團隊進駐潘朵拉的工廠，不僅是要將方案做到完美，更要將改善方案執行到位，將品牌精神真正的植入產品中，留在企業的每一位員工心中。

經營新媒體平台傳遞兩岸正能量

如今，洛克思帶領著夢行悟空團隊著力於強化企業品牌形象，為客戶提供形象策畫，還以「台青在大陸」為主題拍攝了許多的短視頻，在各短視頻平台推出不同的欄目，更承辦了2018年東莞賽區的兩岸短視頻青年創意大賽。

「兩岸訊息有很多不對稱的地方，我們最想做的事就是彌合罅隙，傳遞兩岸正能量。」2020年7月分起，洛克思受官方媒體單位邀約參加第四屆海峽兩岸中山論壇，便逐步開始製作「正言先生」欄目，創造了不一樣角度記錄美好祖國的vlog作品。此外，洛克思也在2020年馬不停蹄地前往大陸各地參加兩岸新媒體人交流行的活動，從北京、瀋陽、上海、四川、貴州、雲南、陝西、武漢、廣東等地，都留下了他致力於為兩岸傳遞正能量的足跡。

如今，夢行悟空管理層已有20多位核心成員。團隊創作者已達到200多人，洛克思沒想到會在大陸遇到這麼多志同道合的夥伴。「在祖國奮鬥的生命裡，除了前輩和貴人的提攜，合夥人和甲方爸爸的信任，細想自己真的沒有什麼優於他人的地方，從一個人走到一群人，我們十年磨一劍，感謝團隊小夥伴肯定，感恩上天安排，將我們聚在一起，未來我們更將虛心學習，砥礪前行。」洛克思說，感恩所有的「遇見」，他會一直在兩岸交流的道路上穩步前行。（姚慧蘋/深圳《晶報》記者）