網傳，特斯拉車主只要喊出：「開元路土魠魚羹」7字，特斯拉的GPS便會當機。位在台南開元路的這家土魠魚羹店，因而一夕爆紅。

有媒體報導，有神人發現，「開元路土魠魚羹」唸起來，跟英文的請再次啟動

(Kindly root to boot again)非常神似，而特斯拉公司也證實，的確是語音辨識不清惹的禍。

大概是我的國語和台語都不夠「標準」，反覆唸了那7字「通關密語」，怎麼聽，都不像是Kindly root to boot again！不知道那些讓特斯拉GPS當機的車主究竟是怎麼唸那7字真言的？

無論真真假假，這則有趣的「傳聞」倒是引發了一些有關兩岸關係的聯想。

假如，有人能將一種「反戰病毒」(也可稱之為和平疫苗)，植入兩岸的網路雲端主機，不知道會不會創造兩岸和平的機會?

譬如，只要台灣的官員、媒體出現「台獨」或是「武漢肺炎」之類的歧視關鍵字眼，台灣軍方和政府的網路便會自動當機。同樣地，只要中國大陸的官員、媒體出現「武統」之類的關鍵字眼，大陸軍方和政府的網路也會自動當機。

真有這樣的白帽駭客，兩岸乃至世界和平，大有希望！