美國總統拜登在美東時間週三下午簽署了一份行政命令，對「半導體晶片」、「電動車電池」、「稀土」和「藥品」四類的戰略物資展開為期100天的審查，期望能夠解決近來各產業都面臨晶片短缺的危機，並重新審視供應鏈對中國的依賴程度，重新做出調整。

別看拜登已經78歲，是美國史上最高齡的政府，但他的頭腦仍舊非常清楚。他在行政命令中羅列要檢視的四項戰略物資，姑且就說是他的「經濟四支箭」，全部都是可以明確執行，而且可以看到實際改變的行政和經濟目標。

這四支箭的原則，除了是藉此檢視美國產業對中國的依賴，更重要的是讓美國產業符合氣候變遷下的新產業路線，那就是環保新能源、節能、減碳。「車用電池」和「稀土」，除了具有國防與最新科技研發的戰略意義，目的還是要讓美國在未來的民生消費層次繼續掌握主導地位和話語權。

「藥品」就不必說了，現在哪一個國家能夠最有效地控制疫情，讓一切回歸正軌，就可以在經濟外交國防獲得更多保障，也具有更多聲量。像目前美國藥廠莫德納已經宣布在跟美國的衛生當局合作，進入研發對抗非洲變種病毒新疫苗的人體臨床實驗。

反觀台灣到現在連一支疫苗都還沒拿到手，確實令人焦心。不過幸好在全球晶片短缺的「半導體晶片」這一塊，台灣還有台積電。可是換個角度說，台灣也只有台積電。

台積電的政治和經濟價值讓台灣突然獲得了超出以往的國際關注，卻也增加了許多檯面下的國安風險。這將會是台灣政府在拜登的四支箭之後，不得不加緊思考的問題。