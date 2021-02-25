從去年10月迄今，司法院共做出了6則解釋，其中釋795案與釋800案處理的問題類似。兩案背後各有一長串憲法解釋的故事，都是當事人常見的困境，普遍存在於法院，特別是行政法院，一種對保障權利極不友善的司法態度。司法改革了多少年，這個問題始終沒有明顯改善，司法院應該深有體會。

先說釋795一案。此案聲請人起訴主張民國81年底公告的台北市都市計畫的具體項目使其遭到損失，20多年後，最高行政法院引用大法官民國68年的釋156號解釋，判決當事人不能針對都市計畫適用行政爭訟程序主張權利救濟。聲請人聲請司法院補充解釋釋156號解釋，大法官在105年做出釋742號解釋，肯認聲請人依憲法享有針對都市計畫提出行政訴訟的權利，並且要求立法院在2年內檢討既有的立法，增訂救濟權利的程序規定。

詎知聲請人依據釋742解釋回頭向最高行政法院尋求再審時，最高行政法院又判決予以駁回，理由是當事人爭執民國81年都市計畫違法的時效已過。聲請人乃又聲請釋憲，大法官再做成釋795號解釋，諭知聲請人得於解釋30天內提起再審尋求救濟；也明示不能再用81年的都市計畫公告時間計算時效。當事人費了28年，經過無數冗長程序，兩次進出司法院的殿堂，只是求個法院傾聽其權利如何受害的公平機會！人生又有幾個28年？

再看釋800案。12年前聲請人因不服遭到重處行政罰鍰5億而提起訴訟，又受最高行政法院判決敗訴確定，遂聲請大法官解釋法院判決所依據的法律違憲。大法官在102年底做成釋716號解釋，認為該法律規定的處罰過苛而違憲，應付立法機關修改，於1年內失其效力。

聲請人據之向行政法院聲請再審，還是得不到救濟。大法官雖然曾在103年及105年又分別做出釋725與釋741號解釋，一再強調行政法院不能因為憲法解釋訂有違憲法律的修法期間，就拒予聲請人再審。行政法院卻還另有理由：依據司法院釋209號解釋，因為距離原判決時間已經超過了5年時限，所以拒絕當事人提起再審。

當事人回頭再請司法院釋憲，大法官乃以釋800號解釋補充釋209，指出計算再審期間應扣除聲請釋憲的期間，並且諭知聲請人得自解釋公布日起30日內向行政法院提起再審。12年過去了，法院死守違憲的法律，就是不肯救濟權利，大法官以為有理的當事人還在求告。人生又有幾個12年可供訴訟折騰？

從大法官已經做成的解釋可知，類似的情形絕不止這兩案。所顯示的司法實況就是，大法官解釋當事人已有憲法權利受到侵害，行政法院仍然做出判例不予救濟；大法官宣告判例違憲（釋725），行政法院還要另找理由不救（釋741）；大法官再指示該救，行政法院還能再找出理由不救（釋795、釋800）。

過去都說法院所以如此漠視當事人的憲法權利，是因為司法院釋憲只就抽象的法律評價合憲與否，並不諭知個案救濟之故。兩年前立法院通過了憲法訴訟法，明文規定憲法法庭諭知個案救濟的程序。法律經過如此改革，雖然憲法訴訟法要到明年一月才正式施行，但大法官最近的解釋，已經常給予當事人個案救濟的諭知，因為這原是大法官能為而且當為之事。可行政法院還是依然故我；真正的問題其實是，不肯救濟權利的司法態度。

都民國幾年了，法院對權利救濟還如此不友善，這是官僚主義？是法官養成教育失敗？還是不知保障權利為何物的司法文化使然？司法改革，可有什麼方案？

（作者為東吳大學法研所教授）