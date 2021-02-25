守護大潭藻礁公投連署已進入倒數計時，儘管連署的數量離成案仍有相當的差距，但是因為這個議題已經引發重視，特別是各連署站近日年輕族群的身影大量增加，引發民進黨政府高度緊張，行政介入的動作已越來越明顯。

民進黨擔心未來護藻礁公投會和反萊豬公投合流，一旦熱度爆發，則執政黨可能2大公投都會輸掉，所以近日拚命護盤。蔡政府一方面刻意將藻礁公投操作成政治議題，如行政院發言人羅秉成就公開表示，「藻礁已非環保議題」，企圖藉此引發藍綠對決，模糊守護藻礁為環保議題的本質。

另一方面，民進黨政府採取「恐嚇訴求」，威脅民眾如果藻礁公投過了，中油三接可能被迫改到台北港，則整個工程將延遲11年，北部也將出現缺電危機。

蔡政府硬是要把藻礁公投與政黨操作掛勾，令人想到去年11月的反萊豬大遊行，民進黨一再呼籲「不要讓萊豬議題淪為藍綠惡鬥的工具」。

環保、勞工等團體，民進黨向來視為是自己的「外圍」，如今看到這些社運團體竟紛紛走上街頭，站在執政黨的對立面，民進黨人的內心深處當然很不是滋味，既擔心政策遭到反撲，也不爽自己人怎麼可以跟政敵站在一起了？於是非把食安、環保議題抹成政治議題，企圖號召、集結挺綠民眾聲討。

然而，社運團體若本諸專業與良心參與公眾事務，他們就不該是任何政黨的「禁臠」，民進黨無權綁架他們，國民黨與他們也談不上是合舟共濟的戰友。

老實說，如果不是蔡政府一意孤行，推動政策前根本不溝通，又怎會逼得人民只能訴諸公投這最後的手段呢？既然如此，就用公投教訓這個鴨霸的政府吧！