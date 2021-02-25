自2019年以來，由於中、美兩國激烈鬥爭及總統大選民進黨操作反中，兩岸關係急速惡化，新冠疫情爆發更使得雙方敵意升高、交流中斷，民間往來冰封。隨著美國前總統川普下台，國際局勢發生變化，加上疫苗普遍施打後，全球疫情逐漸轉好，經濟復甦，兩岸人民與商貿恢復密切流動交往指日可待，政府意識到疫後時代的新變化與新需求，針對兩岸關係重新布局，期待兩岸回春。

新任陸委會主委邱太三甫上任即展現柔軟身段，表示將依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》持續發展兩岸關係，期待兩岸之間能春暖花開。大陸方面則堅持兩岸必須回到九二共識，九二共識是東風雨露，只有承認九二共識兩岸才可能春暖花開。表面上看似並無交集，但只要雙方能多做正確的事，少說刺激敏感神經的話，兩岸關係毋須太過悲觀。

首先，兩岸都體認，持續對立緊張對雙方都不利。台灣對大陸經濟依賴越來越深，要求台商選邊或單向的資金、人員移動未必有利台灣。而大陸方面放任兩岸敵意升高，也無益於未來的統合。所以雙方都有緩和氣氛的需要，但由於雙方都有內部政治的壓力，從緩和到回暖均非一蹴可幾，需要一個循序漸進、累積互信的過程。

回歸憲法與兩岸條例

第二，邱太三主委表明願意依據現行的《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》為兩岸交流基礎，這是一個值得注意的訊息。因為在這兩項的法律文件中都有「國家統一前」的字眼，而民進黨在立法院有關法理台獨的修憲案也已經撤回或凍結，這至少暗示民進黨政府承認國家分裂的現狀，目前也無改變此一現狀的意圖。

對於長期以追求台灣主權獨立並向來否定九二共識的民進黨來說，要在此時立刻接受九二共識，實屬困難，甚至無異於政治自殺，但是重申回歸憲法與《兩岸人民關係條例》所釋放的訊息，大陸方面不可不察。《中華民國憲法》本就是一中憲法，如何發揚深化以有益於兩岸發展，仍需各方努力。

兩岸關係春機閃現，雙方需把握機會，並掌握三項重要原則：第一，趁國際和平的契機，建立兩岸互信。疫情對全世界的經濟都造成重大打擊，亟待恢復，各國多希望休養生息，恢復元氣。美國困於國內疫情與社會矛盾，對於中國的戰略方向內部仍有重大的歧見與激烈的辯論，一時之間還不確定對中政策。兩岸應該利用此一外部干擾因素減弱的機會，重新建立溝通管道與互信機制，減少徒令親痛仇快的衝突風險。

第二，減少無謂的汙衊與言詞攻擊。民進黨政府不願接受九二共識可以理解，但是也不必繼續醜化九二共識，將九二共識與一國兩制掛勾，一概視為打壓與矮化我方的工具。根據馬英九總統8年的實踐經驗，以及「馬習會」成功的舉辦，九二共識並無矮化中華民國的問題。陸委會主委邱太三一方面強調《中華民國憲法》，一方面又醜化九二共識，釋放出錯亂與矛盾的訊息，無助於兩岸的春暖花開。大陸方面也無須對於台灣政治人物習慣性的政治語言過度放大，應以大局為重，不必錙銖必較，相互責難打口水戰。

第三，對於非官方、非政治性的交流應考慮解除不必要的限制。台灣方面的防疫措施應該去除政治思維。大陸方面在疫情結束後也應考慮重新開放陸客自由行。去年底國台辦表示要台灣回到九二共識才會考慮開放，如此設限實無必要，因為當初停止的原因是因為不滿台灣對於香港反送中運動的態度，與九二共識無關，現在以承認九二共識為恢復自由行的障礙，反而有害兩岸情感的回復。陸方若希望有更多台灣同胞感受中華民族復興的光榮感，恢復開放來台旅遊是最深入、有效的方法。

反省化解敵意與誤會

英國首相邱吉爾曾說，「不要浪費每一場危機」。兩岸走過驚滔駭浪，風雨飄搖的2020年，過去的一年兩岸有許多的敵意與誤解，我們都要從中汲取教訓，反躬自省，「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，共創東風雨露，兩岸有責。