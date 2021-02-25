衛福部採購BNT疫苗一波三折，各方說法有如羅生門。媒體爆料去年東洋代理BNT的破局，「仇中」只是表相，真正的原因是民進黨內部的資源鬥爭；衛福部長陳時中面臨嚴重的指控，卻只做擠牙膏式的澄清，更是啟人疑竇。

衛福部說法為何矛盾

媒體爆料內容大意是，衛福部去年7月原希望透過美國輝瑞公司向德國BNT原廠購買3000萬劑疫苗，每劑平均價格28.3美元，後因為台灣代理權為上海復星醫藥所擁有而中止。為幫台灣解套，前行政院長林全擔任董事長的東洋藥品挺身而出與上海復星洽談台灣區代理，承繼原本的3000萬劑合約，只是平均價格調漲到30美元。

最後東洋的代理還是破局，表面理由是衛福部只願意購買200萬劑，數量談不攏，但媒體直指內情是港商雅各臣與「吳委員」介入，想要搶食採購疫苗的大餅。陳時中改與德國BNT原廠直接洽談，最後陳時中單方簽署了合約，此時每劑單價已經大幅上漲到45美元，是原本的150％。

對此，陳時中的版本是：去年6月衛福部開始與國外廠商洽談疫苗；10月26日，因雅各臣僅取得意向書談判中止；11月11日BNT主動聯繫衛福部續談；今年1月6日陳時中宣布將與「其他廠牌」簽約500萬劑疫苗；2月17日陳時中證實「其他廠牌」就是BNT。至於台灣向BNT原廠採購疫苗，是否透過雅各臣接洽，陳時中以「中間談判人屬於合約保密內容」不願回答；談判時雅各臣有無在場，陳時中說「冷鏈運送是委託台灣公司辦理，當然會聯繫BNT指定委託的單位」，繞個彎子承認。

簡言之，陳時中想說的就說，不想說的就以「保密條款」搪塞帶過；關鍵中的關鍵─歷次談判的疫苗單價變化，陳時中則完全沒有回應。但可以看出，光是衛福部自己的官方說法，就有許多矛盾。早在去年6月，就開始與國外廠商洽談，為什麼現在卻說「施打疫苗不急」；去年10月跟東洋只願購買200萬劑BNT疫苗，為什麼今年1月跟德國原廠就可以買500萬劑？

參照該媒體的爆料，衛福部不但政治凌駕防疫，更是喪權辱國。去年一位網友發文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」，陳時中憤而提告；蘇偉碩醫師說萊豬有毒，也遭衛福部食藥署告發。陳時中的風格是「以訟止謗」，再加上「散播疫情謠言」是非告訴乃論的刑事罪，因此我們認為，陳時中沒有提告該媒體，代表他心虛，爆料內容可以相信，至少局部可信。

仇中成民進黨遮羞布

按照常理，直接跟原廠購買，少了代理商這一手，台灣的疫苗價格應該是更便宜。衛福部直接跟德國BNT原廠購買，價格卻比代理商還要貴50%，這完全不符合商場慣例。這多出來的50％利潤，到哪裡去了，誰分走了，跟當初讓東洋破局的民進黨內部勢力有沒有關係？這些問題，攸關民進黨的清廉形象能否延續，陳時中必須給台灣人民一個交代。

最令人憂心的是，仇中變成民進黨內爭奪資源的遮羞布，如蔡正元所說「貪汙的保命丸」。就好像雙子星開發案，南海控股有「國安疑慮」，何志偉家族的陽信銀行就沒有問題。有黨證才能開綠燈，等於是讓民進黨的「有力人士」可以製造潛規則，索取中間費，成貪腐溫床。BNT是目前全球保護力最高的疫苗，台灣有需要為了仇中，改打次級疫苗，或花高價當冤大頭還當不到嗎？再怎麼不喜歡對岸，至少防疫不該有政治考量。

各國加速施打疫苗，將逐漸形成集體免疫力，台灣購買疫苗卻只聞樓梯響，最早啟動談判的德國BNT，卻堅持向原廠購買，因而觸礁卡關；在這種時刻，還要糾結於不跟大陸代理商接觸，自己找罪受，值得嗎？至於說因為《兩岸醫藥衛生合作協議》才讓台灣買不到疫苗云云，更是無聊。民進黨執政5年了，覺得協議不好明天就可以廢除，不要再轉移焦點了！