近日傳出AZ疫苗產能疑似出現問題，因此歐盟原訂供貨減少了一半，令人擔心台灣下單訂購的1000萬劑，以及透過COVAX平台訂購的20萬劑AZ疫苗，數量和交貨時程是否會受到影響。

對此，疫情指揮官陳時中表示，並沒有接到變更的通知，但就算出現變化也沒有關係，因為「我國國產疫苗應該也可接得上」。疫情監測組組長周志浩則表示，目前仍在「積極接洽」中，只是對方還沒有回應就是了。

一路以來，陳時中有關疫苗相關決策的發言主要重點有二，一是疫苗沒問題，二是簽約內容必須保密。意思是，我說有疫苗就是有疫苗啦，別再問了；但如果遇到像AZ減產這種外媒已公開的訊息，中央流行疫情指揮中心無法否認，所採取的話術則是「積極接洽中」。

這話聽起來跟國防部面對所謂共機擾台時說的「我方全程監控」十分神似，也跟總統蔡英文挺反送中時說「與香港站在一起」屬於同一種的發言，簡單講就是廢話，沒有營養也沒有意義，說者無心，聽者哂然。

經過陳時中多日前後矛盾的發言，外界對指揮中心的疫苗採購布局太慢、決策漏洞百出，應早有定論，但一方面台灣疫情控制還算得宜，此時此刻有沒有疫苗，大部分民眾覺得沒差；二方面，藉著疫苗採購，陳時中又演練了一次甩鍋對岸，讓不少人找到發洩情緒的對象，這樣就夠了。

陳時中藉疫反中，早已熟門熟路，這次買不到疫苗，陳時中說是「有人不希望看到台灣太高興」，這種發言對他來說，是小菜一碟，因此可以不假思索地脫口而出。或許就是太簡單方便了，陳時中把疫苗失策歸咎給對岸，就出了紕漏。明明是陳時中硬是要繞過BNT的大中華代理商上海復星去買疫苗，因此最後交易破局，陳時中卻硬說成是大陸打壓，被國台辦指為「無中生有」後，陳時中的反應竟然是「我感覺是這樣」，接著又辯稱「我又沒有說是誰打壓」。

疫苗採購是何等大事，身為廣大民眾所高度信任與仰賴的防疫指揮官，陳時中可以單憑感覺就任意說他人阻撓台灣採購疫苗嗎？如果陳時中明知實情不是如此，卻還故意這麼說，激起兩岸人民之間的負面觀感和情緒，那用心真的就太邪惡了！所謂「醫者父母心」，陳時中的所言所行，差之遠矣。

自擔任疫情指揮官以來，不斷以各種毫無同理心與偏差的價值觀刺激兩岸敵意螺旋不斷上升的陳時中，種種發言不但已接近無賴的等級，而且也跟蔡總統近日想要向對岸釋出善意的動作有所扞格。

在美國總統換人後，蔡英文對大陸的態度也悄悄有了調整，任用被認為較屬鴿派的邱太三擔任陸委會主委就是一個訊號。問題是，蔡英文這廂有意遞出橄欖枝，院長蘇貞昌那廂還在「武漢肺炎」個沒完沒了，陳時中更是逮到機會就反中，怎麼會出現這種矛盾？這是因為蔡英文根本管不動蘇、陳者流，或者其實是民進黨的黑白臉政策呢？老共不傻，人民也不笨，這二流的肥皂劇還能演多久？

（作者為資深媒體人）