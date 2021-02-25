南韓不僅4月7日的首爾、釜山市長補選如火如荼展開，朝野候選人新聞幾乎每天占滿篇幅，甚至連明年3月的總統選舉候選人間的民調競賽也同時進行。這種市長補選與總統選舉彼此密切牽連的特殊情況，在南韓選舉史上實屬罕見。

市長任期僅剩1年餘的補選，無論執政「民主黨」或反對黨「國民之力」都背負輸不起的壓力。主要原因是，若民主黨敗選，象徵文在寅政府即面臨跛腳。倘反對黨敗陣，繼去年4月15日國會議員選舉慘敗，再次陷入「連選連敗」的命運。

市長補選可謂總統選舉前哨戰，因執政黨所屬的市長涉及性騷擾事件提前離去而舉行補選。因此，客觀來說，選情對執政黨不利。然而，以目前選情來看，反而反對黨候選人張三李四群雄鬥爭無法合作推出一位能打敗對方的單一候選人，將手中的大好機會丟掉，或許不符選民期待，恐成為「歷史罪人」。

此次選舉屬於審判文在寅失政性質。文在寅在4年前上任的致詞如今成了美麗謊言。不僅房價高漲，讓年輕人不敢結婚生子，意識形態治國無法團結全民，今天只能靠50萬網軍的支持施政，因此，對反對黨來說，應該有諸多有利因素。

文在寅執政末期的跛腳現象此起彼落。為了阻止現任檢察總長尹錫悅繼續偵辦與文在寅有關的大型金融及地方選舉弊案，文在寅苦口婆心請來檢察官出身並且與尹錫悅有交情的申賢秀擔任青瓦台民情首席秘書局間協調，不料，到任1個月半的申賢秀突然辭職，文在寅為穩定政治局勢，不得不再三勸說留下。惟一般認為，這是一顆不定時炸彈。

文在寅不是笨蛋，深知放慢腳步的哲理。為了解體檢察體系已分別成立「公搜處」與「國家搜查本部」，足以瓦解檢察官的偵查權力。近日，文在寅覺得執政黨少數國會議員不必再推動擬法成立「搜查廳」，將檢察官四肢分裂，搞成內部混亂與鬥爭。

檢察總長尹錫悅將於7月24日退職，至今從未開口對自己的退休計畫表示意見。但無論從政與否，在這僅剩的5個月時間來偵辦文在寅及其周邊人的諸多弊案，作出成績來不僅要對自己有所交代，並且可厚植政治資產，以利有機會參選總統。

有趣的是，文在寅要感謝新冠肺炎。一方面可以「合法」阻止成千上萬的群眾在首爾光化門市中心舉行反政府示威；另一方面也可以「明目張膽」地發放「第四次救災金」和慰勞金予全國選民。反對黨明知道文在寅在「賄選」，但不敢大聲批評，以免得罪選民。

南韓總統任期5年，依法無法連任。日前，南韓著名憲法學者、85歲高齡也是文在寅慶熙大學法律系的恩師許榮接受《中央日報》專訪時痛心指出：「作為文在寅大學老師，真心希望文在寅能成為一位成功總統」，然而，「眼見現政府破壞三權分立，牽制與均衡完全失蹤，恐怕文在寅被彈劾的事由遠比坐牢的前總統朴槿惠還多。」

這絕不是危言聳聽。看南韓選舉，國民黨還有內鬥的本錢嗎？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）