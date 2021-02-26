1992年8月李登輝總統主持的國家統一委員會討論，依據《中華民國憲法》通過「關於一個中國的涵義」，界定了兩岸關係的定位。而海基、海協的協商卡在一個中國原則一年多，雙方約定1992年10月下旬在香港續談，當時雙方各提出五種表述方法，然而互不接受，後來我方又提出三案，對方不置可否就返回北京，隔了幾天對方來電說明願接受我方的一案，並於11月16日正式來文附上我方提案，表示「尊重與接受」，由於表述的內容長達84字，媒體及各界依據其精神，歸納為「一個中國各自表述」或「一個中國各說各話」，其中以前者廣為使用，其後並再簡化為「一中各表」，此一說法前半段是陸方所要的，而後半段則是我方的訴求，雙方各有台階可下，這是陸海兩會成立後，最大的一個成果，也成為兩岸協商的基礎，於是後來雙方同意1993年4月在新加坡正式舉行兩岸1949年分離後，第一次正式官方授權談判。

而這一個我方提出，對方接受並有正式文件的說法，後來又再包裝成「九二共識」，把一個中國的講法淡化，應該是對我方有利的。然而有人故意扭曲，說九二共識是賣台，但事實上1992迄今30年，中華民國依然屹立不搖，而且還能自主的進行民主總統的選舉，期間一共七次大選，民進黨候選人還當選了4次，如果台灣已賣，何能自主舉辦總統大選。

2019年1月習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會時發表「習五點」，其中有提到探索兩制的台灣方案，這又被人惡意扭曲成「九二共識就是一國兩制」，事實上九二共識是統一前協商的基礎，而一國兩制是統一後的制度安排，兩者風馬牛不相及，台灣朝野其實都反對香港式的一國兩制，無庸置疑。

自陸海兩會成立30年來，兩岸關係經歷了曲折起伏、大致上說來國民黨執政時期兩岸關係較為平順，但民進黨執政時期，兩岸關係轉為緊張，甚至兩岸聯繫管道亦告中斷，海基會的去函，對方是已讀不回，而2000年至2008年陳水扁執政期間，種種趨獨的動作，諸如一邊一國，公投制憲等等，不僅造成兩岸緊張，陸方甚至因此於2005年訂定「反分裂國家法」，明定對台動武條件，另一方面亦同時造成台美關係的緊張，陳水扁後來自己也說台獨辦不到就是辦不到，陳時期國安會秘書長邱義仁，2020年10月也說碰到這條紅線，只能踩下煞車。

2008年馬英九上台，兩岸在九二共識基礎上恢復協商，一共簽了23項協議，對於兩岸和平發展及兩岸經貿合作互利互惠均有貢獻。

功能僅剩十分之一

可惜的是2016年起兩岸關係又陷入谷底。海基會主要的三項任務：協商、交流、服務；協商是完全中斷了，過去協議所建立主管機關，例如：經濟部與商務部、金融主管機關等的直接聯繫管道，也都停擺，交流因為兩岸沒有往來，也無法推動，服務的功能只剩下文書驗證而已，對於台商的服務，去函對方是「已讀不回」沒有回音，簡言之，現在海基會的功能大概只剩下過去馬英九執政時期的十分之一。至於陸委會功能也不大，只有新冠疫情期間，有意開放「小明」回台，卻被衛福部否決而沒能繼續爭取國人權益，其他方面也是限制重重，例如對陸資的認定，從過去的最後一層，改為逐層認定，再者就是對大陸的政策發言批評指責，有人說這是兩岸關係的惡性螺旋，「時間」究竟站在哪一邊，值得大家好好深思。（系列完）（作者為前海基會副董事長兼秘書長）