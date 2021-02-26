繼去年傳出停產消息，美國F-35戰機將被無限期擱置的傳聞愈來愈多。雖然要終結這款全球訂單3,400架、美國及其盟邦21世紀主力的第5代隱形戰機將是個艱難決定，是否轉圜還要繼續觀察，但徵兆不妙。美國空軍已回頭訂購8架第4代機種的F-15EX，總價12億美元，未來可能還要再採購136架；而這筆預算原本是要給F-35的。

美軍為何考慮永久停產F-35？公開的理由是F-35有許多嚴重瑕疵難以解決，包括內建機砲無法瞄準、隱形塗層脫落與發動機葉片等問題，以致妥善率偏低。有報導指出已交付的成品中甚至只有51%適合使用，美國空軍難以接受。

但這真的是F-35被打進冷宮的原因嗎？妥善率低不是F-35獨有的問題，美國空軍現役戰機都低，2017年F-22A妥善率甚至維持不到50%。製造瑕疵無法改善也難以想像。美國空軍放棄F-35被還有更重要且影響深遠的理由。

美軍放棄研發已久的先進武器系統，空軍的F-35並不是首例，海軍的朱瓦特級（Zumwalt）驅逐艦才是。這款深具未來感的隱形戰艦原本預定建造32艘，後縮減為24艘，之後又縮減至7艘，最後基於預算排擠只建造了3艘。騰出的預算，則是為了建造舊款的勃克級（Burke）驅逐艦。

為什麼？公開的理由是因為朱瓦特所運用的先進科技成本過於昂貴。但這在邏輯上說不通。開發武器系統最耗成本的地方在研發、開模等前期準備，建造的數量愈多，分攤的就愈低。將原先預定製造32艘的前期成本攤提到3艘上，成本當然昂貴得不得了。

事實上，朱瓦特級驅逐艦失敗的真正原因，在於美國戰略學者對未來戰爭的判斷錯誤，以致海軍對其任務與角色嚴重的決策失誤所致。美國海軍原以為朱瓦特很棒，後來才發現不好用，不能回應真正的挑戰。

對未來戰爭的預判錯誤

軍武科技的研發是以對未來戰爭的預判為基礎。戰略學者預判未來戰爭的樣貌，各軍種則依據這樣貌，分析自己在未來戰爭中的角色與任務，再決定需要什麼樣的主戰武器，開出參數，要求軍武企業設計。

上世紀的90年代，當時冷戰結束，美國大勝，戰略學者於是開始思考未來的戰爭，各軍種也研擬未來的軍武需求。1992年9月，美國海軍公布了《從海上來》（From the Sea）的戰略綱領白皮書，以為美國海軍從「冷戰結構」邁向新時代的轉型起點。

當時的戰略學者認為，在未來的一個世代，將沒有任何軍隊有能力挑戰美軍，因此美軍的作戰形態將類似1991年的波斯灣戰爭：遠征亞、非地區，與當地的區域強權作戰。而這種空中轟炸後再由地面部隊掃蕩的作戰型態，軍艦扮演什麼角色，就成為海軍所思考的問題。

美國海軍於是將自己定位為「從海上來」面向地面的武裝力量，也就是在陸戰或登陸戰中扮演火力支援的角色。朱瓦特級驅逐艦於是被設計為對地面打擊的武裝彈藥庫，擁有龐大的對地打擊火力，隱形的船身，可以輕易進入目標區領海遂行任務。並沒有想到有任何國家能挑戰其制海權的問題。

但到這幾年中國崛起，像「下餃子」一樣各式新艦艇不斷下水，尤其萬噸級055大型驅逐艦出現，美國海軍才驚覺海上作戰能力不夠。朱瓦特並不是為爭奪制海權而設計，不適合海戰，而海戰主力的提康德羅加（Ticonderoga）級巡洋艦已經老舊落伍，這才停建朱瓦特，在設計新款大型戰艦來不及下，先趕建舊款的勃克（Burke）級驅逐艦應急。

F-35面臨的是同樣困境。空軍回頭訂購第4代機種的F-15EX，同樣是著眼第6代戰機的「下世代空優」（NGAD）計畫緩不濟急下，為避免戰力真空而採取的應急措施。

在原本美國空軍的計畫中，作為21世紀的主力機型，F-22與F-35這兩款隱形戰機是當作高低配而設計。F-35雖然屬低階，重要性其實更高，因為是「聯合攻擊戰鬥機計畫」（JSF）的獲選機種。

JSF的設計理念，是要作為海、空軍與陸戰隊，以及盟邦的通用機種，以避免當時F-14、F-15、F-16、F-18、AV-8B…等多款戰機相互爭艷，而造成後勤補給必須大量備料的困擾。也就是說，F-35的各款衍生機型，是預定在21世紀全面取代1970年代或更早設計的4代戰機。這是為何F-35僅美軍與盟邦，訂單就高達2,456架的原因。那麼大量的製造，也能壓低單價到1億美金以下而節約經費。

JSF選擇F-35這款隱形戰機，和海軍選擇朱瓦特一樣，都是基於美軍無敵的假定，沒有國家能挑戰美軍的空中優勢，因此只要利用隱形功能，在敵軍無法覺察下深入敵境，就可遂行「穿透打擊」（Penetrating Strike），摧毀敵軍的任務。但這項優勢在中國電子科技突飛猛進下同樣面臨考驗。中國偵測紅外線的分散式光學孔徑系統（DAS）已具備反隱形能力，裝備在預警機或戰機上將使隱形戰機無所遁形。

F-35如果能被偵測得到，缺點就暴露出來。隱形戰機不宜裝大推力引擎，因為引擎推力愈大紅外線信號愈強，愈不能隱形，因此F-35的速度與航程都比不上4代戰機。彈藥不能外掛，必須裝入彈倉，否則也不能隱形，因而攜彈量也比不上4代戰機。當解放軍配置最新電子設備的殲-10、殲-11、殲-15、殲-16等4代或4.5代戰機陸續服役，再搭配反隱形技術，美軍如果全面部署F-35，能否繼續掌握制空權就面臨考驗。

這是美國空軍會回頭採購F-15EX的原因。F-15除了沒有隱形功能，2.5馬赫的最大速率比F-35高出33%；作戰航程1,930公里也比F-35A的1,240公里遠，對空中加油的需求較低；最多能攜帶20枚飛彈，更比F-35彈艙只能裝4-6枚好得多。在無需隱形或隱形無用的作戰環境，比F-35好用。

中、美軍事能力已經拉近

美軍若放棄其由F-35全面取代4代戰機的計畫，將和放棄朱瓦特驅逐艦一樣成為美國軍武發展的另一次悲劇，對美國軍事能力的影響極為深遠。因為這表示美軍浪費了30年的時間，從「冷戰結構」轉型的計畫失敗，必須重新開始。而這給解放軍拉近中、美軍能力的機會。

1991年波斯灣戰爭後的美軍領先解放軍至少一個世代。當時美軍已具備資訊化作戰能力，解放軍則仍停留在準備打「人民戰爭」的層級，不要說資訊化，連機械化都談不上。波斯灣戰爭美軍出乎意料的驚人戰果給解放軍很大震撼，「打贏一場現代化區域戰爭」的軍事改革就從那時候開始啟動。

因此在波斯灣戰爭結束後的那幾年，如果說解放軍30年後將挑戰美軍，肯定是笑話一則。因為解放軍會進步，美軍也會；美軍領先幅度那麼大，解放軍哪有機會？

朱瓦特與F-35的轉型失敗，以致必須回頭建造舊款的勃克級驅逐艦與F-15戰機，表示美軍這30年的軍武發展近乎空轉。解放軍才有機會以跳躍式的「跨代」升級，迎頭趕上美軍。

雖然舊款構型可以加裝新型電子設備，美軍新建的勃克級與F-15EX，和30年前建造的舊機艦是兩回事，但中國電子科技能力已經逼近美國，否則美國也不會以與軍事相關而制裁中芯國際等中國半導體企業。軍事和其他產業一樣都奠基於社會的製造力，當中國成為製造業大國時，軍事工業同樣也名列前茅。

對美軍來說，這是個驚心動魄的危機。雖然美國軍事科技仍然領先中國，就個別來說，例如同屬4.5代戰機的F-15EX綜合性能或將優於殲-16，但中國新款戰機與戰艦即將大量服役。相形之下，美國與盟邦仍多是服役超過30年的第4代機種，以及亟待汰換的老舊軍艦。等不了新設計，回頭改裝舊款構型，正顯示美軍的急迫感。未來太平洋兩岸的軍事競逐將呈現何種樣貌？值得關注。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）