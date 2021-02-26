最近國、民兩黨不約而同爆發內亂，都扯上對黨主席不敬。民進黨新系大炮段宜康臉書炮打「英系是被蔡英文寵壞的惡犬」，惹火黨主席蔡英文要求段宜康30分鐘內刪除文章。另一個是國民黨智庫主辦「願景台灣2030」論壇，黨主席江啟臣找民眾黨主席柯文哲參加，被部分同志罵到臭頭。

針對民進黨中評會懲處黨籍立委林淑芬、劉建國、江永昌在美豬進口表決時跑票的違紀案，段宜康使用侮辱性言詞對英系立委陳明文，陳明文展現高EQ「說我是狗沒關係，但說我被寵壞我不能接受。」倒是黨主席蔡英文火了，要求段宜康限時刪文。

國民黨就奇怪了，先用民進黨過去罵柯文哲的話，「沒有中心思想、政黨理念，柯文哲反咬支持他的民進黨，以後國民黨也會被柯文哲吃了、賣了」。這就是國民黨老被人瞧不起的地方，既長競爭對手志氣又滅自己主席威風。什麼時候這麼相信民進黨人的話？打不過共產黨，選不贏民進黨，連有主場優勢的論壇也擔心黨主席被小黨柯文哲吃了、賣了？這邏輯也太令人驚駭了。

黨主席不是不能罵，九二共識、兩岸一家親至少政治立場較接近吧，連拉盟友都存在失敗主義，江啟臣有這樣的同志還需要敵人嗎？防韓國瑜、防趙少康、防柯文哲，藍白合都未必能贏綠，竟還害怕被白的吃掉、賣掉，國民黨別再去搞什麼國共論壇了，台灣人民會放心這政黨「不被吃掉、賣掉」嗎？