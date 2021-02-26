極端氣候發威，北半球酷寒的景象，嚴重影響到美國、日本與中國大陸民眾的生活。而同一時間，環保署提出預警，在2月20日到25日期間，西半部16縣市的空氣品質不良將達到「紅害」等級；環保署因而啟動應變機制，國營事業和大型的民營電廠「降載」因應。在可以預見的未來，如何面對全球暖化和極端氣候，當是政府在籌謀達成「2025非核家園」目標時，必須嚴肅思考的議題。

今年開春的北半球嚴寒，對於進入施打新冠疫苗階段的各國政府而言，真的是雪上加霜；而這樣的場景，有的是因為政府的政策，有的則是天災和人禍。

一方面，日本政府在2018年所訂定2030年的「理想能源組合」，電源的結構分別是：石油（30％）、煤炭（25％）、天然氣（天然瓦斯）（18％）、再生能源（13～14％）、核能（10～11％）、以及液化石油氣（液化瓦斯）（3％）。另一方面，今年1月，大陸國家主席習近平則正式宣布：「力爭於2030年前，二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和。」簡言之，在擁有核電廠的現況之下，降低二氧化碳的不二法門，最重要的就是提高再生能源和天然氣的能源占比。

但是，真正令人驚訝的則是，因為酷寒而凍死數十位民眾的慘劇，竟然會發生在美國。今年農曆春節期間，德州出現百年一見的攝氏零下22度，突如其來的冰雪風暴，造成近乎各種電廠都停電，導致這個能源大州的獨立電網停擺，而國內外的科技廠商，也都陸續宣布停工。2月中旬，人口3,000萬的全美第二大州，400萬戶停電；因為沒有暖氣，民怨沸騰，從民生經濟問題，進而演變成為政治問題。美國總統拜登也在2月15日宣佈，德州進入緊急狀態。

就此觀之，政府的政策，可以因時制宜、因地制宜，更必須要事先就擬定好臨時應變的因應對策。此外，天災雖然無可迴避，但是，能夠避免的則是：不要將從天而降的災害，做為施政不力的藉口。

而以2月下旬，環保署面對「紅害」等級的空氣污染，要求國營事業和大型的民營電廠「降載」，並召開南部縣市的應變會議來說，雖然不能改變空污對於健康影響和生命危害的既有現況，但卻算是來的迅速及時、公開透明。

然而，令人憂心的是：「紅害」空污已經成為全體國人冬天生活的一部分，會不會成為台灣民眾揮之不去的夢魘？

有鑒於「2025非核家園」進入倒數計時，天然氣50％、燃煤30％、再生能源20％的分配比例，在政府積極推動之下，箭在弦上。但是，從這次北半球的冰風暴和美國德州的經驗教訓，面對極端氣候的災害，政府有必要重新檢視兩個問題，進行滾動式的階段性檢討，降低中長期的能源衝擊。

其一，「當天然氣遇到藻礁」。桃園觀塘的中油公司所屬大潭第三天然氣接收站，興建地點是蔡英文總統於2013年4月20日，親筆寫下「藻礁永存」題字之所在地。摒除蔡總統對環境生態的政治承諾與在野在朝之主客易位思維，勢在必行、生米煮成熟飯的天然氣，已經是溫室氣體減量的國際共識，當各國都將天然氣視為能源組合之一，50％的能源配比，可以預見的將是市場價格的高漲，以及未來國內電價的持續上漲。

其二，對於台中火力發電廠，立法院副院長蔡其昌在今年1月提議：「2035年（中火）燃煤全部除役」，台中市政府的回應則是「沒有反對燃氣機組設立」，而是「要求燃氣進，燃煤退」。此問題顯示出來的意義，一方面對於燃煤電廠造成嚴重空污、危害身體健康，是有科學根據和政治共識。另一方面，有志於參選下次台中市長的蔡其昌副院長之提議，又提出另一個大哉問：如果2035年，中火的燃煤機組真的全部都除役，屆時早就沒有核電，則如果不是提高再生能源20％的配比，要不然就必須提高天然氣的能源配比，政府準備好了嗎？

過去幾年來，愈來愈多的台商回流，工業區熱鬧滾滾，科學園區遍地開花這些都意味著未來的用電量「沒有最高，只有更高」。面對燃眉之急，政府應該超前部署的最重要作為，莫過於重新檢討、並推遲2025非核家園的時程，爭取燃氣燃煤與再生能源的最低空污組合。換言之，將民眾的生命健康擺第一，燃煤電廠是中南部民眾最嫌惡的設施，要在四年後就達成「非核家園」的願景，不能以犧牲國人健康為代價；有鑒於再提高天然氣50％的能源配比，有其現實上的困難，而20％再生能源目標能不能準時達標，也仍在未定之天。政府應該預留啟動部分核能機組的政策空間，同時要未雨綢繆，擬定好最壞情境的臨時應變之系列措施，確保能夠因應隨時可能發生的氣候災害，只是天災，而不會是人禍！

(工商時報)