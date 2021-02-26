幾經波折之後，臉書終於跟澳洲政府妥協，將在近期與澳洲新聞媒體達成協議。未來臉書如果有使用當地媒體產製的新聞，將要支付一定比例的費用給新聞業者。在澳洲政府訂定相關媒體法案，並讓臉書、谷歌等科技巨擘必須配合之後，英國、加拿大政府也計畫要跟進。

臉書也表示近日已經在和美國、德國、法國的新聞媒體和出版商接觸，以期在各國政府相繼訂出罰則之前，先與業者取得協議。谷歌和臉書等科技平台對新聞處理的方針改變，預期也將改變全球媒體的生態。

但這樣的改變對台灣的媒體從業環境會不會造成什麼改變呢？恐怕是沒有。哪怕台灣跟進了相關法律，讓新聞媒體可以靠點閱和轉發抽取科技平台的費用，也得不到什麼紅利。因為有太多台灣新聞媒體產製的新聞，都是受到特定立場和利益影響的內容。

譬如收受特定黨派資助的 1450 網軍在帶風向，或是炒作出來的惡意消息。這些內容跟國外這些本來就要收費才能看到的媒體本來就沒得比。並不是說國外的媒體報導就一定有品質，每個國家都有被偏激團體收買、靠腥羶色生存的小報媒體，但同時還是存在一定比例正經做新聞、認真報導事實、用心監督政府的正派媒體。

但台灣的情況卻不是如此。在政府大動作關掉中天之後，大部分現存的新聞媒體要不是原本的立場就偏向執政黨，不然就是只能保持所謂的中立，但卻不敢站在人民的立場對政府的所作所為提出質疑。

更何況政府還會拿納稅人的錢出來「投資」媒體。美其名說是要幫台灣「提升國際形象」撥出來的十億預算，表面上做的可能是「大外宣」，但何嘗又不是替現任政府外宣轉內宣、歌功頌德的宣傳費？這樣的內容恐怕沒什麼轉發價值，更別提去跟臉書、谷歌抽成了。