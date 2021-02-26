美國於佛州外海試射三叉戟II型(UGM-133 Trident II)潛射戰略彈道飛彈，隨即又在加州范登堡空軍基地試射義勇兵三型洲際彈道飛彈(LGM-30 Minuteman III)，兩項測試結果都相當理想。一些軍事觀察者與政治評論家大做文章，認為是在向俄羅斯與北京示威，傳達政治信號。

義勇兵三型飛彈從1970年開始服役至今，自2005年和平衛士戰略飛彈(LGM-118A Peacekeeper)退役後，成為美國僅存的現役陸基戰略彈道飛彈，目前存量約450枚。三叉戟II型飛彈同樣從1990年服役至今，經過美國海軍2002年延壽計畫，預期繼續服役至2040年。

這兩型戰略飛彈已有相當壽命，多年來經過上百次測試驗證，以維持其戰備狀態。近期試射同樣屬於軍事活動性質，並無特殊戰略或國際政治意義。

依據華盛頓與莫斯科以及北京所簽訂之演習相互通報機制，此等試射活動都會先行通報，不會讓對方在未曾預知狀況下，產生誤解誤判。不知情的外行人只會看熱鬧，容易繪聲繪影政治解讀。若理解強權大國軍事互信規範，知道其中門道，就不會大驚小怪。

大國過招，不是市井無賴逞兇鬥狠，將軍事活動誤認成耍槍弄棒去嚇人，真是完全不理解強權互動真正套路。