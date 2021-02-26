大陸國台辦表示，由於多次從台灣進口的鳳梨中檢疫出有害生物，因此自3月1日起，暫停台灣鳳梨進口。

台灣鳳梨一年外銷金額約為15億元，而大陸已多年蟬聯台灣最大的農產品出口地，去年的占比為96.5%，大陸停止進口，對鳳梨銷量將造成巨大衝擊，農友直言市場將會崩盤，要求政府必須拿出因應對策。農委會主委陳吉仲則表示，對大陸的決定感到不解與遺憾。

今年年初，大陸以台灣開放萊豬進口為由，禁止台灣豬肉進口，但蔡政府不以為意，陳吉仲更稱台灣早就沒有出口生鮮豬肉到大陸；然而，當時已有不少業者提醒，其實台灣有不少豬肉再製品進入大陸，不可小覷。

不到一個月的時間，大陸接連宣布停止豬肉和鳳梨進口，而陳吉仲的反應從豬肉的「沒有影響」到鳳梨的「無法接受」，顯然他也知道事情大條了，接下來不知道還有什麼台灣出口到大陸的產品、特別是農產品，會成為大陸新的禁售對象？農友非常憂心。

陳吉仲表示希望大陸可以立即與我方討論，號稱鴿派的新任陸委會主委邱太三有辦法做到嗎？且拭目以待。