參謀總長由一級（四星）上將降編為二級（三星）上將，是立法院於2011年3月修訂《國防部組織法》通過的，但有落日修款，維持一級上將編階到2014年；本來外界預估為搶最後一位四星上將門票，下任總長職位勢必搶翻天，結果馬英九總統採取一是總長不換人，二是不管落日條款，提前1年落實三星總長制度，順利取消四星上將的制度。

總長從四星降為三星的背景，一是軍隊裁減，一是每次為總長人事都鬥得很兇，軍種互鬥，軍種也自打，畢竟這是軍人最高的職位，而且終身制。

之所以在2011年3月修法取消四星上將，也是時機，當時總長林鎮夷已任滿兩年，可以動了，軍中競逐總長的人事激烈，年初發生空軍總司令雷玉其元旦娶媳，請官兵支援招待賓客事宜，這在軍中本是尋常事，是當時軍中不成文的做法，總司令家務事都會讓部隊派人幫忙，各軍種都一樣，但雷玉其是最熱門的總長人選，於是被參了一本，而馬總統為端正軍風，硬是拔掉雷玉其，雷一夕紅翻黑，失去競逐機會；此外，還有副總長陳永康（海軍）遭黑函爆料等惡鬥情事。

由於總長之位爭太兇，殺伐過頭，國防部長高華柱相當不以為然。軍隊沒打仗，就沒有戰功，卻能升四星上將軍銜，沒有道理，況且為了升軍階，鬥得實在不像話；此外，四星上將是終身役，國家要花錢養一輩子，於是在馬英九同意下，決定總長林鎮夷延任，凍結總長人事，並送立法院修法，將總長改為三星上將的規畫提前施行。自此，國軍取消了四星上將軍階。

在還沒有取消四星上將前，李前總統為制衡做了7年參謀總長的郝柏村，打算升參軍長蔣仲苓為四星上將，蔣仲苓也有意願，當時也在軍中引起一場茶壺風暴，反對聲浪大起，李前總統雖想，但也只得順應軍中意見作罷。

這次國防部長人事定案，由邱國正升任，傳出為安撫總長黃曙光，有人提議恢復總長四星上將制，讓黃曙光升四星上將，因為黃曙光6月屆齡，7月1日必須退役。升四星上將絕對不是黃曙光的本意，但消息一出，對黃是傷害，連總統府發言人都否認。

自總長降為三星後，先後有嚴明、高廣圻、嚴德發、邱國正、李喜明、沈一鳴與黃曙光等7位總長，其中，邱國正因做5個月就必須屆齡退役，軍中有總長能否延役，不受年齡限制之論，最後因考量制度建之不易，仍讓邱國正退役。

軍中有一說，會傳出高層考慮升黃曙光為一級上將，是參與潛艦國造的軍火商放出風聲。軍火商都很低調，此次竟摻和軍中人事，果真如此，這是嚴重警訊，政府須提防。