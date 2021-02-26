2019年蔡總統執政3周年時，揭示「台灣進步」10件事，其中雖未點名鳳梨，卻含台灣水果出口創紀錄，成為「三年有成」關鍵字。大陸海關26日宣布暫停台灣鳳梨進口，重重打臉蔡政府的「政績」，原來台灣靠大陸才創紀錄，更凸顯兩岸關係的脆弱性。

大陸國台辦發言人馬曉光說，大陸海關去年至今多次從台灣輸陸的鳳梨截獲檢疫性有害生物，因此決定自3月1日起暫停台灣鳳梨輸陸。這對即將進入產銷旺季的台灣鳳梨果農不啻是重大打擊，也終結了今年台灣鳳梨的外銷季。

台產鳳梨比大陸自產鳳梨口感佳，2005年「連胡會」後便成輸陸水果極品，去年輸陸達4萬1000多噸，占台灣鳳梨出口總產值的9成2。

台灣鳳梨有部分弱點，如包裝不精美，雨水過多口感會變差，日本採購因此停滯。如今大陸停止採購，勢必造成果農重傷，農委會祭出10億元分散外銷市場，但恐難有效保證價格及出口平穩，學校、軍營日後恐得天天吃鳳梨了。

市場是攻防利器。中菲因黃岩島衝突，斷送了菲律賓鳳梨銷陸，才有台灣鳳梨的崛起。中澳交惡，澳洲的牛肉、紅酒輸陸就遭殃。如同扁執政當年，台灣以發現禁藥為由禁了陽澄湖大閘蟹入台。這次陸方的鳳梨禁令不管是否含有政治目的，都已帶來嚴重警告。

台灣應思考的是，外銷分散風險固然重要，但明明台灣農民依靠大陸賺錢，政府卻天天反中，這對民眾究竟有什麼好處？不管陸方此舉是否是對「台獨」經濟制裁，台灣也該好好反省，別得了便宜還賣乖。