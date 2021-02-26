大潭藻礁公投案連署告急，意外在年後興起一波社會運動新浪潮，也引起了民進黨府院黨高層的注意。照理說，一個可能胎死腹中的公投案，不可能吸引民進黨高層的眼球。畢竟由國民黨領銜，浩浩蕩蕩挾帶60萬民意的反萊豬公投，都未曾引起民進黨黨政高層關注，何以藻礁公投會讓民進黨高度重視？

關鍵就在於藻礁公投的連署與社會動員，高度地複製過去民進黨在野時期打擊國民黨執政的模式。藻礁公投集結了網紅、明星、學者與作家等諸多元素，迅速地在年輕人社群及大專院校內凝聚一股反開發、護藻礁的聲量。有了網紅、明星的人氣加持，再加上學者、作家的專業背書，瞬間讓連署藻礁公投成為一股風潮，嚴重侵蝕民進黨在年輕選票上的基礎。

除此之外，民進黨對藻礁公投案更是投鼠忌器，因為在敵我不明的情況下，如果過早與公民團體攤牌，只會讓民進黨接下來的選舉損失盟友、增加敵人。

因此，民進黨當前只敢打烏賊戰，再度推出「馬維拉」救援，卻不願正面回應公民團體的疑問與訴求。首先，民進黨祭出相對國民黨執政時期的開發案，民進黨版已經大幅縮減開發面積，對藻礁及生態影響已降至最低的說法，並使用公務廣告預算，企圖混淆資訊。但是，106年10月經濟部工業局以及中油向環評委員會所提的簡報卻顯示，蔡英文總統上任1年又5個月後的版本，正是民進黨所攻擊的232公頃版本，怎麼民進黨、經濟部都絕口不提？倘若不是環團不斷抗爭，民進黨政府豈會主動變更開發面積？

其次，民進黨再度使用藍綠對決的戲碼，把公民團體自發性的活動，抹上國民黨在背後支持的色彩，希望藉此瓦解藻礁公投的正當性。然而，除了國民黨外，民眾黨、時代力量亦有政治人物支持藻礁公投，讓民進黨的話術不攻自破。

第三，民進黨宣稱國民黨支持藻礁公投的目的是為了偷渡核四公投。事實上，藻礁公投成敗與核四毫不相關。環團所提的公投案，是反對第三天然氣接收站設置在藻礁保育區內，並非反對天然氣接收站的設置，何以民進黨一定要混為一談？

自從民進黨在108年6月惡修《公投法》，刻意將公投與大選脫鉤後，就大幅降低公民團體自主發動公投的可能性。主要關鍵在於單一議題若沒有搭配選舉或其他公投案的加持，很難衝出足以過關的同意數與投票率。因此，公投與大選脫鉤必然會造就民團與所有在野黨之間的合作。以現在來看，當初民進黨為了避免重蹈公投大選慘敗的教訓，利用多數暴力，硬將公投與大選脫鉤，猶如調降罷免門檻一樣，可說是自食惡果。

連開發面積都可以大幅縮減，重新選址絕對可能成為政府另一選項。如今，藻礁公投連署尚未截止，只要公投過關，政府勢必要修正第三天然氣接收站場址，甚至極可能只要公投成案，民進黨因害怕年輕選票流失，將隨即宣布重新選址。

（作者為立法委員國會辦公室主任）