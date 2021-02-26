今年，台北市政府邀請馬英九出席台北市228紀念活動並致詞，引發活動協辦單位之一的「台灣國家聯盟」不滿，決定退出協辦，硬生生地在這個應該是期待和平的紀念日裡，灑進了新生仇恨的種子，令人唏噓。

算起來，228紀念日設立至今，已經有24個年頭。這個台灣人原本用來放下仇恨，追求和平的紀念日，在台獨仇中媚日者的年年刻意操作下，事實上已經變調成了228新仇舊恨紀念日，愈紀念愈糟，失去了設立國定紀念日的初衷。

民國36年發生的228事件，究竟如何發生、事件的性質如何、有多少人死難，歷經國民黨、民進黨政府專案追尋下，真相大致已經釐清，死難者的賠償，政府也已定有法制處理。

這一事件，就如同台灣幾百年，甚至千年開拓史當中，難以計數的族群間衝突、異鄉人打殺、外國人侵略等等，成千上萬人頭落地的事件一樣，都已經成為台灣歷史進程的一部分。

台灣的歷史是如此，世界各國的發展史也一樣血跡斑斑。就拿綠營最頌揚的日本來說，日本千年的歷史中，內部族群相互迫害殺戮的事件不說，光是日本軍閥發動侵華及太平洋戰爭期間，殺戮的各國無辜百姓都有數百萬，甚或千萬。當然，日本也因美國兩顆原子彈死傷數十萬人。

今天美日同盟關係密切的程度，舉世周知。這不代表美國忘了他們子民在太平洋戰爭中的死難，也不代表日本人忘了廣島及長崎的原子彈之災。而是美、日兩國都把這些災難事件當成血的教訓，窮盡兩國之力，避免再生仇恨，讓歷史重演。

紀念228事件，我們台灣人的共識也是如此。所以，當政府先後在台北市、高雄市設立228紀念公園時，都在公園上賦予珍貴的「和平」兩字，期待台灣這塊土地上的人，對歷史悲劇選擇原諒，也記取當年的教訓，棄絕迫害殺戮生命，永保和平安康。

很遺憾，台灣那些主張台獨的人和團體，以及民進黨政府內一些意在永掌台灣政權的人，言行不一。他們口喊和平，卻始終拿228事件當仇恨的種子，時時刻刻到處散播栽種，唯恐台灣不亂。選舉的時候，更是。

這次，台北市政府228活動邀請馬英九演講，依據媒體報導，所謂的「人權律師」李勝雄批評台北市府此舉，是對受難者、對台灣人是一大侮辱。而台灣國家聯盟還以馬英九是統派，未向受難者道歉，令很多聯盟的成員都無法接受，為了不要與馬英九同台，決定退出協辦紀念活動。

這個聯盟的說法，不僅充滿仇恨的味道，說的也不實在。任何關心台灣政治的人都知道，馬英九是全台灣政治人物當中，公開代表政府，對228事件受難者致歉次數最多，也最誠摯的人。

而且，228事件發生時，馬英九還沒出生，任何人再怎麼胡思亂想牽連，也沒有理由把228事件主謀或從屬的責任，扣到馬英九頭上，要他為自己不曾做過的事負責。如果獨派是因為馬英九當過國民黨主席，才扣他這頂帽子，那麼獨派應該仇恨的，要究責的，也應該是曾當過國民黨主席的李登輝。

美國已故非裔人權牧師馬丁路德金恩曾經說過：「黑暗無法驅走黑暗，只有光明才能；仇恨無法揮走仇恨，只有愛才得以致之」。

我們必須告訴那些拿和平紀念日播種仇恨的人，不要讓已經過去的事，毀掉我們的未來；不要拿已經過去的悲劇，製造新的仇恨，給台灣的未來播種新悲劇的種子，讓子子孫孫不安。