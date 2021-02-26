澳洲國會立法規定臉書、Google等網路平台必須付費給新聞媒體，臉書先硬後軟，ㄧ開始強硬屏蔽所有澳洲媒體新聞，雖然對澳洲政府及民間社會的運作造成重大衝擊，但澳洲政府展現堅定態度，最終達成協議，臉書承諾將讓澳洲新聞媒體獲得公平的報酬。加拿大等15個國家表示，將跟進要求網路平台付費。看看澳洲、想想台灣，令人浩嘆。

網路平台成為新聞傳播的主要管道後，流量收益絕大部分由平台拿走，媒體只能分到一點零頭。平台不費成本奪取媒體智慧產物的獲利，既不公平，又危及新聞業的經營。很多國家都已注意到這個問題，德國、西班牙等國修法，要求平台取得媒體授權或支付報酬。歐盟2019年通過「數位化單一市場著作權指令」，要求歐盟各國立法，平台業者的新聞鏈結須取得媒體授權。但Google和臉書都極力抗拒，不願輕易吐出嘴裡的肥肉。

新聞業者需要投資於人才、設備及營運，這些成本與支出要靠訂閱及廣告的獲利，有獲利才能生存。但現在廣告大舉轉移給了平台，民眾習慣在網上看免費新聞，也不再訂閱報紙，平台賺大錢，媒體的廣告和訂閱卻一路下跌，不得不裁員、減薪甚至倒閉。

澳洲積極保護本國媒體環境

在新聞內容上，媒體也受到網路的影響。媒體費心製作的深度報導，比不上網紅罔腰懷孕的新聞流量多。為了拚點閱，媒體不但常標題殺人來吸引流量，還要配合平台的演算法調整新聞內容和呈現方式，以致於常常不是在做新聞，而是在做網路，媚俗、聳動、一窩蜂成了常態。為了節省成本，年輕低薪又懂網路的記者取代了資深記者，長此以往，新聞品質下降，社會對新聞的價值感與信任度也都降低。

網路分秒更新，新聞如果比人家慢兩拍，排不上Google搜尋首頁就乏人問津。為了搶即時新聞，記者在記者會裡要不斷發快報，遇到熱門話題還要想辦法發文蹭流量，忙碌又無腦到根本不能好好吸收專業知識累積觀點。這是當今媒體無法自拔的困境，做得辛苦卻收入很少，只是花錢做新聞送給平台去賺大錢。

此外，由於網路平台藉大數據掌握各人的喜好傾向，在推送合口味的素材時，也助長了同溫層效應，讓網路言論分化而激化，新聞媒體也被捲入其中，要抓到流量，就必須吸引特定觀眾市場的共鳴，社會因而分化進而激化，這對一個國家的民主品質會造成深遠的影響。

臉書自認為客戶分享新聞是客戶的事，責任不該由臉書來承擔，但平台得到新聞流通產生的獲利，卻不分享給為此付出成本的媒體卻是事實。如今媒體要仰網路平台之鼻息，投演算法之好而扭曲新聞品味與社會責任，即使如此仍然入不敷出奄奄一息。澳洲等國政府出手，不只是反制這場不公平的壓榨，更是為了保護新聞業的生機，維護民主體制與多元新聞自由。

而我國同樣看著平台吸媒體的血壯大，澳洲政府開始保護維護本國媒體環境，重視媒體宣傳的蔡政府卻對平台巨鱷掠奪媒體生機視若無睹。政府的責任在維持產業公平健全的經營環境，民主國家更必須確保新聞的獨立自由，當媒體在網路免費新聞中不斷流失生機，甚至必須拋棄專業隨波逐流時，不只新聞媒體日漸凋萎，民主體制的重要基石也會隨之崩解。

蔡政府只會打擊異己媒體

但是蔡政府的力氣都花在經營網友好感度、拉抬綠媒、打擊異議媒體，完全沒有想過自己對扶持媒體對抗平台剝削有什麼職責。國家通訊傳播委員會（NCC）不替媒體打造健全的經營環境也就罷了，反而成為民進黨的附隨組織，先關掉中天新聞台，再想強行安排華視進駐52台，讓新聞頻道成一片綠地，重創新聞自由，有線電視的商業生態亦遭摧殘。

政府應該是媒體產業的園丁，維護好生態環境，讓各家百花齊放，蔡政府卻成了壓制恫嚇的輾路機，更漠視強勢外來品種消滅本土生機。與澳洲政府比起來，蔡政府的作為與格局差若天淵。