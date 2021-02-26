大陸海關總署公告自3月1日起暫停進口台灣鳳梨。這項禁令，就像平地一聲雷，在號稱鴿派、立場溫和的新任陸委會主委邱太三剛上任的第五天炸響，其中隱含濃厚的示警訊號。蔡政府對兩岸關係冰凍三尺的關鍵因素視而不見，卻自欺欺人向民眾營造兩岸即將春暖花開的白日夢，蔡英文總統難道還要繼續裝睡嗎？

大陸國台辦今天上午10點47分對駐京台媒發出「發言人答記者問」，宣布大陸海關總署對台灣鳳梨的進口禁令。猶如在台灣投下一枚震撼彈，令各界感到震驚。

首先，是鳳梨農和進出口貿易商的內心在淌血。每年3月1日是鳳梨產季的開始，農民辛苦了一整年，準備歡喜採收裝箱銷往大陸，但大陸海關總署突如其來的一紙禁令，讓農民的心情從雲端跌到谷底，馬上面臨產銷失衡壓力。

一名北京的貿易商和南台灣的農民簽訂契作，今年準備銷往大陸約200多個20呎貨櫃的鳳梨。一夕之間被大陸禁止進口，損失約一千多萬元人民幣，欲哭無淚。

再來，是相關的行政首長相繼發聲表態。蔡英文總統今在臉書譴責：中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨這件事，顯非正常的貿易考量，「我要表達譴責」。農委會主委陳吉仲今天下午開記者會激動回應：「無法接受」，行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，把此事定調為檢疫理由，不升高為政治層次。

大陸海關總署和國台辦的說法，禁止台灣鳳梨進口，是因為屢次被檢出有害生物，這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。但即使台灣鳳梨檢出這些有害生物，其實還是有辦法解決，可以透過水洗或熏蒸方式做好清潔工作，不至於到全面封殺的地步。

項莊舞劍，意在沛公。大陸禁止台灣鳳梨進口，其實是在向蔡政府發出警訊。

陸委會新任主委邱太三剛上任，台灣各界對他寄予厚望，綠營還營造出這項人事案，代表蔡政府對大陸釋出善意，希望邱太三的鴿派立場能緩和兩岸緊張情勢。但與此同時，蔡政府仍不肯承認九二共識，甚至還催眠民眾，兩岸即將春暖花開。如果過了一段時間，冰凍了五年的兩岸關係仍未見起色，是不是要再把責任推給大陸呢？

為了提醒蔡英文總統不要逃避九二共識，不要只是在陸委會主委人事案上面做表面文章，國台辦發言人馬曉光24日已提醒，「換湯不換藥，病還是治不好」。因此，大陸方面必須在第一時間戳破蔡政府營造出的海市蜃樓幻象，以免讓台灣民眾產生錯誤的期待。

至於陳吉仲主委今天下午在記者會中的激情演出，說農委會無法接受大陸禁止台灣鳳梨進口，則是令人瞠目結舌，誤以為是地痞無賴在撒潑。大陸方面肯定很想問他一句，「大陸欠你的嗎？」

當初馬英九政府於2010年6月和大陸當局簽訂《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)，被當時在野的民進黨主席蔡英文形容成「糖衣毒藥」。

在早收清單部分，陸方為照顧台灣農民，完全排除大陸農產品輸台，但允許台灣農產品銷往大陸，而且通關檢疫走綠色通道，如果檢疫報告來不及附上，還可以先通關、證明報告稍後補上即可。

ECFA的早收清單中，大陸對台灣開放539項，是台灣對大陸開放267項的2倍。尤其是農產品，為了降低對台灣農民的衝擊，管制830項大陸農產品進口，開放進口的品項也堅持不降關稅，藉此保護台灣農業。

但大陸卻單方面對台灣18種農漁產品 (13項農耕產品與5項漁產品)在3年內實施零關稅措施，這讓台灣外銷大陸的農漁產品從1608萬美元提高到1.1億美元，體現了ECFA的兩岸特色與大陸的「讓利」原則。

就在2020年ECFA效期「十年大限」到期前，台灣各界憂心大陸不再續約，恐讓台灣產業遭受巨大衝擊，紛紛呼籲蔡政府應預先準備好因應措施。但隨著ECFA效期已過，大陸仍繼續執行，也沒取消協議，讓蔡政府出現僥倖心理，誤判「大陸為了統戰台灣民眾，不敢把這些讓利取消」。

請蔡英文總統和蘇內閣的閣員搞清楚，「大陸讓利，是情份；收回福利、公事公辦，是本分」。蔡英文總統譴責大陸搞突襲，陳吉仲語調高亢說，「無法接受」大陸禁止台灣鳳梨進口，真的很想問他們一句，「哈囉！您哪位？」

大陸近年來愈來愈重視外來有害生物，海關檢疫標準也愈來愈嚴格，對於屢次檢出有害生物的台灣鳳梨祭出最嚴厲的處罰，看似公事公辦，但時間點上的巧合，實際上是要藉由此舉「敲打」蔡政府，希望蔡英文正視九二共識。

但是，執意裝睡的人，叫得醒嗎？