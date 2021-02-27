縱谷裡秋收稻穗音樂會

這個特別的舞台搭建在伯朗大道旁的稻田中央，天地為幕布，隨風湧動沉甸甸的稻穀為伴舞，靈性與才氣兼備的藝術家在這裡高歌，慶祝池上又一年豐收。

從2009年起，台東池上每年秋天都會舉辦秋收稻穗藝術節。不僅音樂會一票難求，就連當地人當活動志願者也要用搶的，演出的所有經費收入都將用於台東縣的在地建設和創生。

2020庚子年演出的主題是「敬天謝地」，主持人曾寶儀在開場時這樣說：「風越大，老天爺越高興，最大的鄉親，最好的嘉賓，就是老天爺。」隨著觀眾席人數越來越滿，風呼嘯得愈發厲害，稻浪不絕，用最歡騰的方式迎接秋收。

古謠傳唱者桑布伊

白色T恤在風中飄揚，原住民族歌者桑布伊第一個上場，演出開始，「來自台東山與海的交界處，卑南族的古謠傳唱者。」桑布伊的母語，在場沒有幾個人能懂，這樣的安排很好，他是音符能超越言語的最好證明。

桑布伊把小時候在部落的經歷寫進了歌裡，「打漁的地方，放陷阱的地方，玩樂的地方，採果子的地方，所有的地名寫成一首歌，《一天的生活》。」

桑布伊的兩個伴唱，為了融入池上，在雨很大的昨天沿著伯朗大道騎騎騎騎騎……，他們認為這樣可以從自然中獲得能量，只是今天變成了鐵腿。

卑南族人的口哨

下雨了，我們的雨衣沙沙聲和稻浪沙沙聲，一唱一和。桑布伊聲音高遠，伴唱的低音卻堅實地在底下鋪墊，所有的飛躍都是以大地為基礎，是有根的、厚德載物的飛翔，從中，你能聽到部落的聲音，植物破土而出的聲音，秋收的聲音，雨打山林的聲音，追趕獵物的聲音，風劃過葉尖的聲音，數不盡、說不完。

蔣勳老師說過，桑布伊很會吹口哨，既然主持人提起，桑布伊便在現場吹了一段口哨。「卑南族需要風的時候，會吹口哨，比如用風的力量把稻穗的殼吹掉。大太陽的時候，會吹口哨，等風來，讓自己避暑乘涼，在樹下休息，也會吹起口哨，等風來。」

口哨聲響起，風真的變大了，隨著口哨聲起起伏伏。二者渾然天成，我們都屏住呼吸，不敢相信這樣夢幻的場景竟然是真的，至誠心能感通天地萬物。

台灣金孫盧廣仲

第二位上場的帶著吉他的盧廣仲，台灣的金孫，聽說很多阿嬤看完《花甲男孩》在路上遇到他都會忍不住誇：甲乖，真古錐。

盧廣仲來自雲嘉南平原：「雲林是全台灣最大的蔬菜供應基地，和這裡很像，所以我到這，就像回到了家。」回想在台灣這幾年，遇到的每一個台灣朋友都會很自豪地介紹自己的家鄉，哪怕家鄉只是不起眼的無名小鎮。我想這也是敬天謝地的一種吧。

阿岳的娜魯灣

「大家好，我是阿岳，山的那一邊，就是我的娘家，我常騎摩托車過來這裡，再騎海線回去，我常和李宗盛大哥在伯朗大道騎腳踏車。」張震岳是今天最後一位歌手，他不緊不慢地說起此刻的心情。

我個人只喜歡聽歌，常覺得演唱會中歌手說話的環節是「硬要講」，硬要煽情，但是今天幾位歌手的分享都讓我覺得很真誠很感動，和台下觀眾的互動就像老同學說起過去的故事。

「小時候父母帶我們上山也是一樣，他們去抓他們的，我們小朋友就吃自己的，只有阿美族的醃肉、鹽巴，一碗白米飯就已經夠幸福了！」

阿岳講述部落童年生活，娓娓道來，我山後雲霧不斷湧出來，神仙也逍遙，坐我前面的是兩個阿岳鐵粉，他們的雙手像雨刷器從頭搖到尾，在雨中顯得格外浪漫。

不得不讚歎的小志工們

因為雨實在太大，天色漸暗，為了安全起見大家只好提前退場。人雖然多，但大家井然有序，不爭不搶，連撐傘也格外小心，注意旁邊的行人。

雖是陰雨天，現場的志工小朋友燃燒的熱情，讓所有人看到他們的臉就像看到一顆顆小太陽，而全場只有志工的身上沒有雨衣，估計是全部讓給我們了。

引導客人、歡迎客人、打掃廁所、檢票等等的工作，都是由這群小天使擔當起來的，稚氣未脫的年紀，卻能用實際行動為家鄉做貢獻，真是了得。

我們離場時，小志工們坐在原位上，聽領隊講明後天的活動事項，淋著雨也不忘向我們大力揮手。

回顧今天的整場演出，從隊伍很靠後的地方就開始有志工指引；場外架設的醫護站裡有專人值班照看、一整排的行動廁所卻能維持清爽乾淨；紀念品販售攤位的阿姨們開朗活潑，諧音哏不斷：「池上紀念衣服，池上很時尚！」；

入場時給每一位觀眾發放雨衣、回答觀眾問題至喉嚨沙啞，凡此種種，實在是池上人待客最淳樸、最周到的誠意。

你好、再見

同行的老師回憶起19年的那一場音樂會，齊豫和Alin都來了，我真不敢想像，天青地闊，稻浪連綿，齊豫一身長裙，在這樣的稻田中唱《橄欖樹》，會是怎樣空靈。

老師笑著說，那天Alin唱到一半，竟忍不住轉身，背對人群，撒開雙手唱給稻穗聽。

不知為何，這場音樂會讓我想要靠近身邊的人，哪怕身邊是陌生人，就是想要在這樣的雨中，這樣的風中，這樣的歌聲中彼此依偎相擁。

這是最簡單的舞台，沒有奼紫嫣紅的煙火、沒有絢爛繽紛的燈光，可是它卻是我見過的最美的舞台。四野是垂眸聆聽的稻穗，黃燦燦的稻田，青釉釉的山間一抹潔白的雲，

舞台後方騎行的腳踏車來來回回的，從這頭到那頭，竟是天然背景，為畫面增添盎然的童趣。

那一天，每一個在池上的人，你、我、他、牠，無論有沒有坐在觀眾席，都成了這場音樂盛宴美麗風景的一部分。

離開伯朗大道，走在能看見一望無垠稻田的馬路上，我的腦中不斷響起「娜魯灣啊咿呀那呀喲，娜魯灣啊咿呀那呀喲」，小時候知道的很多台灣歌曲裡都有娜魯灣三個字，不懂為什麼，今天終於找到了答案。

娜魯灣是台灣原住民族表示歡迎的問候語，是「你好」，更是「再見」，是相遇，更是重逢，娜魯灣啊，我們約定，來年秋收，稻子低頭，願能攜伴，再訪台東。

（廖小花/世新大學陸生）