近期單位來了一個新實習生林同學，正巧是筆者在台大的直系學弟。

系友相認分外親切，便在下班後盡地主之誼，就近與學弟餐敘。在北大國關學院交換的他，由院裡一位教授推薦來實習，言談之中難掩一種年輕人對嶄新環境自然的興奮感。

「覺得北大教授都很猛，北京真的很有國際視野。」

「實習的第一天的感覺還蠻不錯耶！可以練習英文，還能對各種政策增進瞭解。」

「交換學期剩下三個月了，我每天都在倒數，有點感傷！」

「不過我研究所應該會來這邊讀。」

……

聽著學弟來京交換和實習的感想，遙想數年之前，自己也是在大三赴台交換，以及後來在台讀研時期又到北大交流。

然而也就是這幾年光景，我們所談論的種種現實都已時過境遷。

■「陸生元年」的新鮮感

筆者在2011年赴台交換，那一年後來被稱為「陸生元年」，也就是台灣開放大陸學生赴當地大學攻讀正式學位的開始，此前兩岸高校之間僅有一些交換、訪問層次的合作。

那個時候，到台灣讀書對大陸人來說是一件非常新鮮的事情，新鮮到你身邊的大多數人都不知道還有這種可能性。

而大陸民眾對台灣高校的認知也相當有限，也才會有陸生回來面試時被問到「台灣也有清華？是山寨的嗎？」這種令人哭笑不得的問題。

事實上，一直到現在將近七年過去，如果有人聽說你在台灣讀過書，仍然十有八九會認為你是去交流而非正式學位生。

也正是因為這種陌生和新鮮感，加之不少大陸學生從小對台灣的「特殊情結」，即使最初對赴台陸生的學歷、籍貫等條件存在種種限制，陸生赴台的熱情絲毫不減，並伴隨藍營執政時期兩岸關係穩定、交流日漸密切的大背景，赴台人數呈現逐年攀升趨勢。

記得最初申請赴台交換的時候，率先開放此類項目的多為985高校，且申請競爭激烈，尤其「國立」大學名額很少，通常每校只有兩三個，總是一搶而空。

大學畢業前要申請讀研的時候，競爭更為「慘烈」，幾十位985畢業生爭奪個別系所招生名額的情況常常存在，使筆者一度擔心自己「沒書讀了」。

也是那幾年間，在我的家鄉泉州，每年希望報考台灣地區大學、研究生的人數直線上漲，通過各種渠道前來咨詢的考生和家長絡繹不絕，筆者也通過組建志願者團隊以盡可能提供幫助。

當時，基於台灣高校數量多、師資優良、性價比高等優勢，筆者還樂觀地期待隨著兩岸高教合作的不斷深化，台灣「師資過剩，生源不足」和大陸「師資不足，生源密集」的結構可以實現優勢互補。

■台灣精英對教育失望，「台大」也躺槍

然而，短短幾年間，兩岸高等教育競爭力悄然逆轉，從在台讀研後期到現在回來工作，種種生活中或生活之外的跡象不斷地提醒筆者這一點，讓人想不注意都難。

畢業之前，在參加一次電視節目錄製之後，台大畢業的主持人熱情邀請筆者這位會講閩南語的「陸生學弟」參加一場晚宴。

那次「誤入」台灣精英階層的經歷有點出乎意料，席間幾位學界、媒體資深人士紛紛聊到大陸近年來的突飛猛進和台灣的止步不前。

在談到子女教育問題時，他們之中有的孩子剛剛考上美國常春藤名校，有的還在高中階段，但卻至少達成了一個共識：現在去大陸名校讀書是比留在台灣更明智的選擇，不止一位表示更希望孩子到北大、清華、復旦等大陸一線城市名校就讀、發展。

而在說到台灣的教育時，在座不少表示失望。記得最清楚的是，一位前輩直言：「坦白說，現在就連台大也不太行了。」

當時若非有兩三位台大校友在場，只怕是要把台大的退步批得更厲害些。

同時，很直觀的感覺也來自找筆者咨詢赴台就學相關信息的人數銳減，不論通過網路或熟人介紹，對赴台讀書感興趣的學生和家長寥寥無幾。

加之兩岸關係的冷清和未來不確定性，考生若非經過深思熟慮，有清晰的目標或規畫，筆者個人也通常不太建議做這個決定。

從數據來看，筆者家鄉幾個高中近兩年赴台讀書的學生人數的確大減，而台灣高校招收陸生的實際錄取分數線也紛紛下降。

■「吃了秤鉈鐵了心」，就是要去大陸讀書

與「陸生赴台」的降溫形成鮮明反差的是「台生赴陸」的行情大漲。

今年，這一現象廣受關注。

綜合兩岸媒體報導，由北到南，超越藍綠，越來越多的台灣精英高中生選擇用腳投票，紛紛向大陸各大學提出入學申請。

在台北，建國中學校長徐建國已替50多名學生寫推薦函。

他表示，很多學校都支付全額獎學金，且今年又加碼4年免住宿費，搶高分群學生相當積極。

而在桃園，跟復旦大學有淵源的復旦中學學生也搶著申請大陸名牌大學，人數超過40人，以頂標學生居多，不少學生一次申請五、六所，使得校長段台民感歎，學生「吃了秤鉈鐵了心」，就是要去大陸讀書。

就連在傳統的「綠色大本營」台南，情況也大同小異。

台南女中申請赴大陸讀大學的學生從去年僅有2人，大漲到今年的20人。而台南一中往年赴大陸就學的學生屈指可數，今年申請人數同樣暴增。

■兩岸高校競爭力何以逆轉？

回想起來，台生、陸生調轉求學去向的這幾年見證了一些關鍵的轉折點。

首先，大陸高教投入伴隨經濟成長逐年攀升，如今頂尖的985大學經費預算不少已經超過台大，充裕的資金使得大陸名校在人才引進、科研方面更為從容，世界排名穩步提升。

其次，大陸巨大的就業市場、激烈的競爭壓力，包括一線城市與國際接軌的發展水平，對力求上進的台灣青年來說頗具吸引力。

而目前的台灣，經濟上仍未見可喜的大環境轉機，政府議事、決策效率不彰，民意支持度持續下降，青年低薪問題遲遲難以改善。

另一方面，台灣近來教育問題頻出，諸如台大校長因政治干預遲遲不能上任等亂象，也被學生及家長看在眼裡，難免對台灣教育失望，產生台生赴陸的推力。

而大陸方面又進一步降低台生申請門坎，加之惠台政策的出台，都是台生赴陸的拉力。

反觀 「陸生赴台」，開始雖對陸生學歷、籍貫限制重重，仍吸引大量高中生報考私立大學，以及眾多985名校畢業生申請國、私立研究所，台清交成等名校一票難求。

然而，即便後來學歷、籍貫限制不斷放寬，陸生申請熱度卻不升反降，幾乎算是「還沒流行起來就走向過時了。」

究其原因，一方面，兩岸高教實力對比的確發生結構性變化，當大陸名校實力不斷成長，台灣高校卻原地踏步的時候，陸生選擇留在大陸是情理之中。

事實上，近幾年，大陸境外留學生畢業後回國的比例也已經超過留在國外的比例，「人才回流」成為趨勢。

另一方面，兩岸關係大環境的冷清也令陸生及家長產生憂慮，赴台求學期間的環境，以及畢業之後的職業發展空間都是現實問題。

■「逆轉」之後的未來幾何？

總的來說，台生赴陸正夯與陸生赴台降溫，兩相比較之下，兩岸高教競爭力的悄然逆轉可見一斑。

除了林學弟之外，日前與一位曾赴台灣中興大學交換，現於大陸某高校教書的青年教師聚餐，同樣聊到這一話題。

顯而易見的是，以前由於特殊政策，加之台灣對大陸仍有學術水平和心理上的優勢，台生到大陸讀書相對冷門，上北大清華也不是什麼難事，現在報名的資優生多了，競爭越來越激烈。

記得當初與系上台灣同學、學弟妹一起到北大交流期間，大家還曾就此有過討論。

在當時，台灣最好的學生極少選擇到大陸就讀，甚至是在台成績較差的學生也有不少能進入大陸一流名校。

而就筆者所知，前幾年台大申請出境交換、訪問的數據顯示，在台大學生的志願選擇上，北大清華等大陸學校確實排名靠後。

而現在，正如今年台灣高中生赴陸熱情高漲，而像林學弟這樣表現活躍的台大學生，越來越被大陸高校吸引，他們對大陸的大學帶有好感，也對將來在大陸發展的廣闊空間滿懷期待。

反倒是以前陸生想去台灣讀書很難，現在容易多了，台灣對陸生的吸引力卻大不如前。

■學弟充滿期待的眼神

餐敘後回家途中，林學弟在地鐵站與我道別之前，我們最後說到的話題是關於他在單位的實習。

他說自己只有周四周五兩天能來上班，「因為其他幾天都要上課啊！」在他看來，交換學期當然也要好好玩，體驗當地的風土人情。

不過就像他自己所言：「既然來北大交換，就不希望只有出去玩。」為了今後更大的發展空間，學弟希望能夠同時保持學業與實習的強度。

他談論自己剛剛開始不久的北京生活，以及展望未來時的那種充滿期待的眼神不禁令人感慨。

感慨幾年間，兩岸多少變化；感慨現在的台灣，是否能為這些渴望成長的年輕人找回未來；當然也感慨，即使陸生赴台的黃金期一去不復返，待兩岸關係柳暗花明之後，台灣是否還能成為大陸學生求學，乃至工作和生活的正常的、安心的，或許仍然有些特別的選擇呢？

是否有朝一日，兩岸的大學、兩岸的同齡人，能夠真正取長補短，通力合作呢？

（洪鑫誠/台灣大學畢業陸生）